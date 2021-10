Modernizace D1 po devíti letech skončila. Jízda je teď klidnější, trvalo to ale déle, než mělo

Ačkoli byl Jan Kubiš generálním ředitelem jen krátce, byl to on, kdo jako první přiznal zpoždění prací. Zatím se to týkalo problematického úseku u Velké Bíteše, kde původně silničáři popírali, že by se spor o vícepráce promítl do harmonogramu. Kubiš ale na jaře 2014 připustil, že zpoždění přece jenom bude, a to roční. Navíc se zpozdila oprava úseku u Jihlavy, kde ŘSD nařídilo již na sklonku léta přerušit práce a předčasně zahájit zimní přestávku. Poněkud se zdržela oprava první poloviny dálnice a silničáři se obávali, že by se oprava druhé nemusela stihnout, než na Vysočinu přijde zima.

V roce 2014 byly alespoň zcela dokončeny první dva úseky dálnice D1. Jako první převzalo ŘSD opravené oba jízdní pásy v úseku Šternov–Psáře 1. prosince a o necelé dva týdny později se začalo bez omezení jezdit i mezi Loktem a Hořicemi.