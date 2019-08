První dva týdny úsekového měření na D1: Mezi Souticemi a Loktem rychlost překročilo více než 6500 řidičů

Už celkem 6572 řidičů se podle mluvčí Policie Středočeského kraje Vlasty Suchánkové od začátku měření prohnalo modernizovaným úsekem D1 mezi Souticemi a Loktem rychleji než povolenou osmdesátkou. Kamery zaznamenávají překročení rychlosti od 17. srpna. Policie upozornila, že drtivá většina přestupků – přesně 4932 – se stala ve směru na Prahu.

Pokuty bude neukázněným řidičům rozesílat vlašimská radnice, pod kterou úsek dálnice spadá. Podle tamního starosty Luďka Jeništy hrozí řidičům tisícikorunová sankce, v některých případech i větší.

„Pokud bude rychlostní limit překročen o více než čtyřicet kilometrů v hodině, půjde řidič do správního řízení,“ vysvětluje Jeništa. V něm mu podle něj hrozí pokuta pět až deset tisíc korun i odebrání řidičského průkazu. Město plánuje vybrané peníze investovat do dopravní bezpečnosti.

Radary u Mirošovic

Rychlost projíždějících aut měří přístroje i na dalších modernizovaných úsecích D1. Od minulé středy jsou podle středočeské policie radary v provozu mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi a podle ředitele havlíčkobrodského dopravního odboru Martina Stehna naostro běží i mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Na první výsledky měření na těchto úsecích se ale stále čeká.

Na konci týdne začnou radary fungovat i na posledním z letos měřených úseků, a to u Velkého Meziříčí. Podle Jiřího Pospíchala z tamního dopravního odboru by to mělo být v noci z neděle na pondělí.