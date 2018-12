Rychleji vypovědět smlouvu na D1 nešlo, řekl Ťok. Nového dodavatele chce vybrat zrychleně

Ředitelství silnic a dálnic nemohlo vypovědět smlouvu na opravu úseku Humpolec – Větrný Jeníkov na dálnici D1 dříve. Při interpelacích v Poslanecké sněmovně to řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). ŘSD smlouvu vypovědělo až počátkem týdne, ačkoli o tom, že práce nabírají zpoždění, hovořili silničáři od léta. Nového zhotovitele by chtěl mít ministr co nejdříve, myslí si, že by se ŘSD mohlo pokusit smlouvu zadat přímo, bez soutěže.