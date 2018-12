Ani 2021? Termín dokončení modernizace D1 je kvůli problémům u Humpolce ohrožen

„Dálnice (míněn úsek u Humpolce – pozn. red.) měla být zprovozněna v červenci 2020. Dnes se bavíme, že půjdeme do nového výběrového řízení a do toho, že začneme znovu s novým zhotovitelem,“ řekl Kroupa.

Z dálnice D1 odchází italsko-kazašsko-české sdružení firem, které od března modernizovalo úsek Humpolec – Větrný Jeníkov. Co bude dál, je zřejmé – po nouzovém zazimování staveniště bude Ředitelství silnic a dálnic hledat nového dodavatele, který pak práce dokončí. Podle generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy by mohl začít pracovat příští rok v létě.

„Italové chtěli stavět. Pravda je, že od počátku nechápali přístup druhé strany, to znamená investora. Celou dobu nám říkali: Na to nejsme zvyklí, my nabízíme investorovi řešení a on se s námi nechce bavit,“ řekl. Šlo podle něj o přísnost pokynů. „Nesměli se od ničeho odchýlit, museli na všechno dát doklady, udělat dokumentaci, plnit předepsané protokoly. Komplikovanost,“ upřesnil.

Co se vlastně na D1 stalo? Silničáři tvrdí, že se rozpadlo sdružení tří firem vedené italskou Toto Costruzioni Generali. Ředitel českého článku sdružení Geosan Group Ivan Havel sice připustil, že „spolupráce nebyla dobrá“, ale viní ze situace hlavně české silničáře a to, že si s Italy neporozuměli.

Z vyjádření obou stran je zjevné, že se schyluje k právní bitvě, ale jak Geosan, tak ŘSD tvrdí, že žalobu podávat nebudou. Silničáři si nárokují peníze, ke kterým by se však měli dostat v rámci bankovní garance. Ředitel ŘSD ji vyčíslil na 175 milionů korun. U nich to však neskončí, silničáři chtějí zpět také některé zálohy. „Chceme, aby nám zhotovitel vrátil 262 milionů korun. Teoreticky by hrozil soudní spor, pokud by banka nefungovala korektně,“ řekl. Dodal však, že problémy s vrácením peněz neočekává.

Pokud by k soudu došlo, mohlo by roli hrát i to, kdo komu vypověděl smlouvy, respektive kdo výpověď doručil jako první. ŘSD sice o výpovědi jako první hovořilo – a to v pondělí – podle Ivana Havla ale stavbařům do večera nepřišla. „Rozhodli jsme se, že ten krok uděláme my,“ dodal.

Jan Kroupa naproti tomu tvrdí, že silničáři výpověď v pondělí doručili, ale druhá strana ji nepřevzala. „Když jsme přišli na podatelnu, tak nás vykázali, že si to od nás nepřevezmou. Proto jsme to poslali doporučeně poštou,“ uvedl.

Dálnice D1 je nyní na čtrnácti kilometrech mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem částečně rozkopaná. Jezdí se ve zúžených jízdních pruzích. Mimo jiné to komplikuje zimní údržbu, což se projevilo v minulém týdnu, kdy na Vysočině nasněžilo a doprava na dálnici zkolabovala.

Pod vozovkou vznikly při práci kaverny, které je nutné zasypat. ŘSD již začalo připravovat přesun svodidel tak, aby byla dálnice pro zimní údržbu průjezdná. Samotný přesun provede v příštích dnech firma, kterou silničáři oslovili. Její název mluvčí ŘSD neprozradil, podle Ivana Havla měl o zakázku zájem i samotný Geosan. Po přesunu svodidel by měly být zasypány kaverny, aby se po D1 mohlo po zbytek zimy jezdit bez dalších omezení.