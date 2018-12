Stavebníci odstoupili od smlouvy na problematickou část D1. Vyhazov tak nebudou komplikovat

„Odstoupili jsme od smlouvy o dílo a ukončujeme naši činnost na zakázce,“ uvedla mluvčí společnosti Geosan Vlasta Končelová. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) krok stavbařů uvítal. „Doufám, že pochopili, že by ten úsek nedostavěli. Toto je nejjednodušší cesta,“ řekl ČT. Konsoricum se podle něj „rozpadlo během stavby“, důsledkem pak byl například vznik kaveren pod dálnicí při stavbě nové kanalizace. Zdůraznil však, že „měli reference na všechno“. D1 se pozvolna vrátí k plnému provozu Na dálnici mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem však zůstává neutěšená situace. Mezi jízdními pásy je široká částečně rozkopaná plocha. Prostor pro auta je zúžený, což má dva důsledky. Jednak mají všechny případné komplikace – nehody, poruchy nebo třeba kamion, který nevyjede stoupání – vážný vliv na plynulost provozu. A za druhé, když nasněží, obtížně se sem dostává údržba. Podle ministra bude jemu podřízené Ředitelství silnic a dálnic situaci řešit ve dvou krocích. Prvním krokem má být přemístění svodidel, čím by se měly zlepšit podmínky pro zimní údržbu. „Úprava svodidel (…) doufám, že do konce týdne bude hotová,“ řekl Dan Ťok. Druhým krokem pak má být zasypání kaveren, které pod dálnicí vznikly, což potrvá déle – a teprve potom se také začne v celé šíři dálnice jezdit. To by měla provést jiná stavební firma, byť ji ŘSD v nouzi oslovilo bez soutěže. Následovat bude ještě tendr na novou stavební firmu, která dokončí modernizaci jako takovou. „Aby tam v nové stavební sezoně přišla,“ očekává ministr.

Sporům mezi státem reprezentovaným ŘSD a stavebním konsorciem předcházel kolaps dopravy v minulém týdnu. Ve středu a ve čtvrtek se zastavila doprava na D1 na Vysočině. Nasněžilo, do zúženého úseku se nedostala údržba, kamiony začaly ve stoupání klouzat a nakonec bylo z dálnice nedobrovolné parkoviště. Někteří řidiči strávili v koloně i 14 hodin. Do roku 2020 Modernizace dálnice D1 na čtrnáctikilometrovém úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem – vůbec nejdelším ze dvou desítek úseků, do kterých je modernizace rozdělena – začala letos v březnu, skončit měla v roce 2020. Zakázku za 1,75 miliardy korun mělo splnit sdružení TGS Joint Venture tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Firma Geosan ještě v pondělí tvrdila, že je rozhodnuta svým smluvním závazkům dostát a dílo do roku 2020 dokončit. Že není vše v pořádku, bylo zřejmé již v létě. V červenci se ŘSD poprvé zmínilo o možnosti výměny stavební firmy. „Konstatujeme, že k dnešnímu dni je tady na tom úseku odpracováno zhruba 65 procent prací, které měly proběhnout,“ uvedl po kontrole v polovině července mluvčí organizace Jan Rýdl.

Podle ministra Ťoka česko-italsko-kazašské konsorcium na stavbě zůstalo dalšího půl roku proto, že stát uvěřil jeho slibům. „My jsme věděli, že tam je skluz a tlačili jsme firmu, ať skluz dožene. Ale není tak jednoduché firmu vyhodit kvůli tomu, že má skluz. Nehledě k tomu, že jsme opakovaně dostali spoustu slibů a termínů,“ uvedl. Je přitom přesvědčen, že kdyby bylo ŘSD stavbaře vyhodilo v říjnu, když bylo jasné, že včas nezačne ani zimní přestávka, situaci by to vůbec nezlepšilo. „Teď bychom to měli rozkopáno mnohem hůř,“ míní. Ujistil zároveň, že bude stát na stavebnících vymáhat penále. Sněmovna o D1. Možná O situaci na dálnici D1 by mohli jednat i poslanci. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek avizoval, že jeho strana navrhne zařadit na úterní jednání sněmovny mimořádný bod a bude chtít, aby o situaci promluvil ministr Ťok.