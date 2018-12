D1 je na Vysočině stále rozkopaná a bez dělníků. Co se děje, možná bude muset Ťok vysvětlovat poslancům

Píše se 16. prosinec a Ředitelství silnic a dálnic uvádí, že mezi 90. a 104. kilometrem dálnice D1 je „vedení dopravy 2+1/1 nebo 1/1+2 nebo 2+2“. Znamená to, že na některých místech poblíž Humpolce se jezdí na Prahu nebo na Brno jedním pruhem ve správném jízdním pásu, zatímco ten druhý je převeden do protisměrného pásu. V něm zároveň jezdí auta i druhým směrem, ale jízdní pruhy jsou užší. Po šesti letech postupné modernizace D1 to není pro řidiče nic nezvyklého – až na roční období. Ještě nikdy se nestalo, že by se pracovalo tak dlouho, aby na zúženou dálnici pořádně nasněžilo.

Kolaps, který to uprostřed uplynulého týdne způsobilo, vzbudil ostré reakce nejen řidičů, ale i politiků. Jejich terčem byl hlavně ministr dopravy Dan Ťok. Ve čtvrtek, kdy se politici zlobili nejhlasitěji, však Ťok ve sněmovně nebyl. Lidovci by od něj proto chtěli slyšet vysvětlení v příštím týdnu.

„Je to potřeba projednat. Byly dopředu dotazy, co se stane, když nachumelí. Na ministerstvu se spoléhali, že nenachumelí,“ řekl v Otázkách Václava Moravce Pavel Bělobrádek s tím, že jeho strana navrhne na úterní jednání sněmovny zařadit mimořádný bod. Chce, aby Dan Ťok před sněmovnou „přiznal, co bylo špatně, a co s tím udělá“.