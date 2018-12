Kolaps na D1 rezonoval i ve sněmovně. Ťoka si lidé pamatují, protože se mu nic nepovedlo, řekl Fiala

Sněžení a rozkopaný úsek

Právě zúžení u Humpolce bylo kritickým místem, kde – poté, co na dálnici D1 ve středu nasněžilo – byly problémy největší. Stále zde probíhají práce na modernizaci, i když již měla začít zimní přestávka. Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Jana Kroupy není z pohledu jeho organizace jiná možnost. „Necháme tam díru a budeme jezdit vedle díry? To přece není možné. Je přece nutnost práce zabezpečit,“ řekl.

Naposledy prodloužilo Ředitelství silnic a dálnic termín na vyklizení staveniště na 5. leden. Protože je část dálnice rozkopaná, jezdí se v úseku Humpolec – Větrný Jeníkov v režimu 2/1 + 1, tedy jedním směrem ve dvou zúžených pruzích a ve druhém směru v jednom pruhu v pravém jízdním pásu a jedním pruhem v protisměrném pásu.

Právě to přičetli poslanci ministrovi a jemu podřízeným organizacím k tíži. „Myslím si, že sněmovna by o tom měla příští týden jednat. Není to dáno pouze přírodou, není to dáno pouze sněžením. Když jsem sem v úterý jel po D1, tak jsem byl v šoku, že zúžení tam pořád je. Říkal jsem si, až napadne sníh, jak to budou dělat? No, už vidím, jak to budou dělat. Nijak,“ řekl poslanec KDU-ČSL Ondřej Benešík.

K naprostému kolapsu přispělo to, že kamiony zůstaly na dálnici stát tak, že D1 zablokovaly v celé šíři. Podle policie jednak vozy byly na nevhodných místech, policisté navíc museli řidiče budit, když již bylo možné, aby kamiony odjely. Když se ale ministr Ťok pokusil kritiku „přehrát“ na řidiče, dočkal se bouřlivé odezvy. „Jsme přesvědčeni, že za tím stoprocentně stojí špatná údržba naší dálniční sítě, potažmo ŘSD,“ řekl mluvčí sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Dopravci výtky policie odmítli s tím, že kamiony neměly kam uhnout ani kde zaparkovat. „Není možné donekonečna házet všechnu vinu pouze na řidiče, kteří jsou nuceni vykonávat svou práci ve zcela nevyhovujících podmínkách,“ uvedl prezident Česmadu Vladimír Starosta.

Ministr dopravy přesto chce situaci napravit především na úkor kamionů. Zvažuje, že jim zakáže jezdit levým pruhem, na mnoha místech by to fakticky znamenalo zákaz předjíždění. „Mluvili jsme o tom, jak odstavit kamiony v době, kdy už je jasné, že situace je vážná, a zároveň se budeme zabývat legislativními změnami, které by zakázaly předjíždění a jízdu kamionů v levém pruhu,“ řekl Ťok po schůzce s Janem Kroupou a ředitelem dopravní policie Tomášem Lerchem.