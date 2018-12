Konec kolapsů na D1? Ministr Ťok chce zakázat kamionům jízdu v levém pruhu

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) zvažuje kvůli situaci na dálnici D1 zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích včetně předjíždění. Zatím by to mohly vynucovat dočasné značky. Zároveň se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodlo ukončit smlouvu se zhotoviteli opravy úseku D1 Humpolec – Větrný Jeníkov, pokud nepřeruší práce do 17. prosince. Firmy požadují prodloužení do ledna.