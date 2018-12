Kamiony v levém pruhu: ANO chce trvalý zákaz, KSČM a ODS jen někdy a někde

„Počítáme s tím, že by zákaz předjíždění byl od 6 do 22 hodin, jako je obdoba nočního klidu, a pouze ve všední dny, kdy je největší provoz. Ze zákona mohou nejpomalejší vozy jet minimálně 80 kilometrů v hodině, a zároveň velké vozy nad 3,5 tuny a nad 7 metrů nemohou jet více než 80 kilomentrů za hodinu. Takže pravý pruh by měl být plynulý a levý by měl být průjezdný,“ popsal předseda podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO).

„Pokud má dálnice tři pruhy, tak kamiony se v pravém a prostředním přejíždět nadále mohou. Nebudou moci používat pouze ten levý, nejrychlejší. Nemělo by to být žádnou komplikací,“ domnívá se Kolovratník.

Podobný návrh mají připravený i komunisté. S ním by přišli v případě, že ANO svou verzi nepředloží. Chtějí ale, aby zákaz platil jen na některých úsecích a po omezenou dobu. „Úprava má platit jenom v okamžiku, kdy nastane riziková situace, jako je ledovka, sněžení,“ uvádí předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Stačí proměnné značení, říká ODS

Podle opoziční ODS se situace, jako byla ta čtvrteční, dala předvídat a ukázala se nepřipravenost státu. Občanská demokracie upřednostňuje omezení značkami, a to jen někde.

„Na všechno zákon nepotřebujeme. Proměnné značení se využívá v zahraničí, ale i v České republice. Také bychom byli rádi, aby stát zaměřil pozornost na výstavbu dálnice D35, tedy alternativní trasy,“ podotkl místopředseda ODS Martin Kupka.

D35 má spojit Čechy a Moravu, povede od Hradce Králové a Pardubic na Olomouc. Z chybějících devíti úseků se s několikaletým zpožděním začal stavět první letos v prosinci. Dokončení alternativní trasy k D1 se očekává nejdříve koncem příštího desetiletí.