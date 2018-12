Ve středu zřejmě čeká řidiče na D1 znovu peklo. Silničáři část dálnice zúží

Generální ředitel ŘSD ale tvrdí, že všechny podstatné argumenty zástupci ŘSD doručili na podatelnu všech tří firem zúčastněných ve sdružení a nechali si převzetí potvrdit. „Nerozumím tomu, jakou informaci nemají. (…) Celé sdružení pokyny obdrželo, dokonce jsme je vezli přímo k nim na podatelnu, to znamená, že máme potvrzeno, že je přijali,“ prohlásil Kroupa.

V zimě se nedá stavět, to má ŘSD vědět, tvrdí exministr

Podle bývalého ministra dopravy Antonína Prachaře je ale na vině za dopravní kolapsy na D1 z posledních dnů ŘSD. Právě nejvyšší správa silnic a dálnic podle něj měla přijmout příslušná opatření vůči tomu, že na nejvýše položeném bodě českých dálnic, jakým je Větrný Jeníkov, se v teplotách kolem bodu mrazu, tedy v zimních měsících, jednoduše stavět nedá.

Podle něj mělo ŘSD s opatřeními na problematickém úseku, která chystá až nyní, přijít ještě před ochlazením. „To je přece každému jasné. Kdo jiný než pan Ťok, kdysi majitel stavební firmy, by to měl vědět. Co teď plánují, že posunou svodidla, to přece není řešení. Byly tu diskuse o kavernách a podloží. A na to chcete pustit dopravu?“ ptal se bývalý ministr dopravy.