Spojilo neslučitelné a vyhrálo první svobodné volby. Před třiceti lety se Občanské fórum rozpadlo

Otázka, jakým směrem se má OF dále vyvíjet, začala být aktuální už na jaře roku 1990. Na stole byly dvě varianty – buď může nadále působit jako všeobjímající hnutí, nebo směřovat k standardní politické straně. V té době zvítězila první varianta a OF soustředilo hlavní síly na volby v červnu 1990, v nichž pod jeho hlavičkou kandidovalo 14 politických subjektů. Ve volbách OF suverénně zvítězilo, když získalo zhruba polovinu všech voličských hlasů.

Pravicově laděná skupina právě okolo federálního ministra financí Klause požadovala jasně definovaný program orientovaný na ekonomické reformy. Klaus tak nabídl regionálním lídrům to, co požadovali.

Odpověď na otázku, kam bude směřovat další vývoj, dal sněm OF v říjnu 1990, který volil předsedu hnutí. Proti sobě stanuli Martin Palouš, který se mohl opřít o podporu pražského centra OF, a Václav Klaus. Ten měl naopak podporu v regionech.

Sněm vyhlásil dva členy OF

Na přelomu let 1990 a 1991 vykrystalizovaly v OF tři základní proudy – pravicový, liberální a sociálně demokratický. V lednu 1991 se hnutí změnilo v politickou stranu, tento krok znamenal ještě další vyostření sporů mezi jednotlivými skupinami.

Následující mimořádný republikový sněm OF 23. února 1991 schválil nové stanovy, podle nichž se OF stalo politickým subjektem se dvěma kolektivními členy, a to Občanskou demokratickou stranou (ODS) Václava Klause a Občanským hnutím (OH) Jiřího Dienstbiera, které se krátce nato ustavily jako samostatné politické subjekty. Tento krok fakticky znamenal zánik OF. Občanské fórum, zastřešené prozatímním koordinačním výborem, dále existovalo ještě více než rok, avšak pouze formálně.

„Občanské fórum se stalo nevypočitatelným politickým subjektem, začalo ohrožovat řešení základních politických problémů naší země,“ řekl tehdy k zániku Klaus.

Občanské hnutí ve volbách neuspělo

Další vývoj dal za pravdu zastáncům systému standardních politických stran. Parlamentní volby v roce 1992 přesvědčivě vyhrála ODS a i v dalších letech patřila mezi hlavní hráče v české politice. Naproti tomu OH se do parlamentu vůbec nedostalo a postupně z politické scény v Česku zmizelo úplně.

Mezi členy hnutí patřila řada známých tváří OF. Kromě Jiřího Dienstbiera například Petr Pithart, Pavel Rychetský, Tomáš Sokol, Jan Sokol. V říjnu 1992 se OH přeměnilo v politickou stranu, o rok později změnilo název na Svobodní demokraté (SD). V prosinci 1995 se sloučilo s dalším středovým uskupením Liberální stranou národně sociální (LSNS). Po různých peripetiích, mimo jiné také velkém zadlužení, na základě SD-LSNS vznikla Česká strana národně sociální. Většina bývalých členů OH stranu postupně opustila.

Václav Klaus, Petr Čermák a Miroslav Macek

V březnu 1991 byl oficiálně ustaven přípravný výbor ODS, jehož předsedou se stal Václav Klaus. Výbor pracoval na konstituování strany, na přípravě ustavujícího kongresu, stanovách a organizační struktuře. Ustavující kongres byl svolán na 20. a 21. duben do Olomouce.

Jedním z hlavních úkolů kongresu bylo zvolit nejvyšší představitele strany. Předsedou se stal Václav Klaus, který neměl žádného protikandidáta, místopředsedy delegáti zvolili Petra Čermáka a Miroslava Macka. Ještě v listopadu 1991 měla ODS první řádný kongres, který zvýšil počet místopředsedů na čtyři. Kromě Čermáka a Macka se jimi stali Josef Zieleniec a Jiří Kovář.