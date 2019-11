Rychlý vzestup, rychlý rozpad. Před 30 lety vzniklo Občanské fórum

Události se daly do pohybu už v noci na sobotu 18. listopadu po brutálním zásahu proti studentské demonstraci na Národní třídě. Otřesení účastníci protestů se scházeli a domlouvali, jak na policejní násilí zareagovat. „Naše škola byla hodně radikální, hodně našlápnutá, a byl to Pavel Lagner z divadelní fakulty, náš kamarád, spolužák, který tu noc, když jsme se posbírali po tom zásahu a sešli jsme se, tak řekl: A dost! Končíme s nimi, jdeme do stávky. A buď to vyhrajeme, nebo tady nebudeme,“ popisuje vyhrocenou atmosféru Martin Mejstřík, v té době student Divadelní fakulty Akademie múzických umění, která stála v čele revolučních změn. Jedna velká improvizace Jednat začali také disidenti organizovaní především kolem Charty 77. Už v sobotu se sešli její mluvčí v bytě Dany Němcové a zformulovali stanovisko k aktuální situaci. V něm vyzvali, aby představitelé státu zodpovědní za masakr na Národní třídě odstoupili a aby byl zahájen celospolečenský dialog. Ke studentům se mezitím připojovala divadla, která rušila večerní představení, čímž vytvořila prostor k setkání a debatě. Víkendové dění vyvrcholilo v neděli 19. listopadu večer v Činoherním klubu v pražské ulici Ve Smečkách. První slova, která při zakládání Občanského fóra zazněla, pronesl tehdejší disident Alexandr Vondra. „Dobrý večer, já tady zatím stojím jako takovej kůl v plotě,“ uvedl v narážce na legendárně směšný projev generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše.

„Koho jsme sehnali během toho víkendu, ten tam prostě přišel. Nebyl čas udělovat mandáty, to byla skutečně jedna velká improvizace,“ vyprávěl později Vondra, dnes politik ODS. „Evidentní bylo, že se toho musí zúčastnit ti, kdo v minulých letech prokopávali cestu, ať už Charta 77 nebo další občanské iniciativy,“ dodal. Úvodní prohlášení sepsal Václav Havel, který v pražském „Činoheráku“ vystoupil až jako desátý řečník. „Situace je vypjatá a dramatická, na všech stranách se volá po dialogu, a přitom není jasné, kdo a s kým má dialog vést. To, oč usilujeme, je dialog celospolečenský, veřejná a svobodná diskuse o budoucnosti této země,“ uvedl tehdy Havel. Most k jednání „Uvažovali jsme o tom, že by bylo dobré, kdyby se vytvořil krizový štáb, ad hoc vzniklé improvizované společenství, které by nabídlo současné moci zahájit s ní nějaká jednání a dialog vůbec nějakým způsobem otevřít,“ pokračoval Havel. Jeho slovům totiž předcházela dopolední schůzka Michaela Kocába a Michala Horáčka z iniciativy Most s předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem, který připustil jednání s opozicí. „Podařilo se z něj vydyndat předběžný příslib zahájení rozhovorů jeho jako premiéra s tvrdými disidenty,“ vzpomíná Michael Kocáb. „Některé z účastníků jsem překvapil, nejvíc to překvapilo disidenty z Obrody, bývalé komunisty, kteří měli sami své kontakty.“ V neděli 19. listopadu si ale podle Kocába nikdo v divadle nemyslel, že události naberou tak dramatický spád. „Představovali jsme si, že se daly do pohybu dějiny, ale nejprve to vypadalo, že vše povede k lepší přestavbě, k lepšímu roku 1968, kdy zůstane zachován socialismus. Že bude režim převrácen na hlavu a že dojde k rozpadu bipolárního světa, to byly naprosto nepředstavitelné věci,“ upozorňuje.

Odkaz Prognostik Zeman a hudebník Kocáb v létě 1989 z obrazovky napadli režim

V hledišti Činoherního klubu se tehdy setkali také filozof Radim Palouš, kněz Václav Malý nebo herci Petr Čepek, Jiří Bartoška a Josef Kemr. Byli zde zástupci studentů a představitelé povolených nekomunistických stran. To, že se hlavní tváří Občanského fóra v přelomových dnech stane právě Havel, nebylo zprvu jasné. „Jemu pomohl ten dar rychle něco zformulovat, napsat prohlášení, a také skrytý režisérský talent,“ vzpomíná s odstupem jeho bratr a účastník tehdejších událostí Ivan M. Havel. Razítko s medvídkem Pamětníci zdůrazňují, že právě schopnost Václava Havla organizovat, spojovat lidi a především rychle a precizně formulovat byla klíčová. Dění bylo totiž překotné a nepřehledné. „Bylo to v pozitivním slova smyslu chaotické, hektické, všichni dělali všechno, co mohli, bylo to dobrodružné,“ vzpomíná na první chvíle Ivan M. Havel. Občanské fórum však dokázalo obratně reagovat na valící se události a jako hlavní opoziční síla se ujalo vyjednávání s představiteli moci. K prvním požadavkům patřilo vyšetření zásahu na Národní třídě, odstoupení politiků odpovědných za normalizaci, propuštění politických vězňů, politický pluralismus a svobodné volby. S vážnými požadavky přitom vtipně kontrastovaly improvizované metody. Ivan M. Havel vzpomíná, že, aby se do Občanského fóra nedostali například agenti Státní bezpečnosti, používali visačky s razítkem medvídka. Dětské razítko totiž pocházelo ze zahraničí, a proto si ho komunistická policie nemohla snadno obstarat.