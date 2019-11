Nechtěli jsme žádný samet. V listopadu 89 jsme riskovali život, říká Martin Mejstřík

Martin Mejstřík už od mládí věděl, že politický systém je třeba změnit. „Myslím, že už od základní školy jsem začal chápat, že ten režim není to, co bych si přál. Ta situace, ve které jsme vyrůstali, byla doba nesvobody. A my jsme cítili, že to není normální,“ vzpomíná.

„Ale ten bezprostřední důvod, proč jsme se nakonec rozhodli vzepřít a ten režim svrhnout, anebo zemřít, tak byl ten masakr na Národní třídě,“ pokračuje Mejstřík.

V té době byl studentem Divadelní fakulty Akademie múzických umění, která stála v čele revolučních změn. „Naše škola byla hodně radikální, hodně našlápnutá, a byl to Pavel Lagner z Divadelní fakulty, náš kamarád, spolužák, který tu noc, když jsme se posbírali po tom zásahu a sešli jsme se, tak řekl: A dost! Končíme s nimi, jdeme do stávky. A buď to vyhrajeme, nebo tady nebudeme,“ vypráví Mejstřík.

„Nemám rád ten pojem sametová revoluce“

Mejstřík ostře kritizuje vyjádření, že na Národní třídě k žádnému masakru nedošlo. Prezident Miloš Zeman v roce 2014 hovořil o tom, že „to nebyla žádná krvavá řež, žádný nestandardní masakr“ a že „každý, kdo někdy chodil na protistátní demonstrace, ví, že ho občas majzli obuškem“.

Mejstřík připomíná, že po zásahu zůstalo na šest set zraněných, včetně lidí s trvalými následky. „Byly tam fraktury spodiny lebeční, rozkopané páteře, zlomené krční obratle, rozkopané vnitřnosti, ledviny, genitálie, posttraumatické stavy těch děcek. Proboha, my bychom nešli do stávky, neriskovali bychom naše životy, kdyby tam s námi nenaložili, jak naložili, vždyť se zachovali jako nacisti. To, co říká Zeman, je naprostá nehoráznost a stydím se, že ho máme na Hradě,“ kritizuje současného prezidenta.