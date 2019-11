Miller: Dělníky v listopadu '89 naštvala brutalita. Že se pak jako ekonomická síla ozvali, bylo rozhodující

„Studenti jsou přechodná sociální skupina. Vystudují, vyjdou ze školy a život je rychle naučí, že je vše jinak. Umělci, i kdyby od rána do večera mluvili s lidmi na forbíně a vyprávěli nějaké svoje věci, jak si to představují, tak se režim nebude nikdy cítit ohrožen. Pokud se ale zvedne ekonomická síla, která drží režim, a spontánně, manifestačně někam jde, pak je to signál, že se nad tím režim musí zamyslet,“ míní.

Nakonec se proslavil tím, že na demonstraci na Václavském náměstí dovedl dělníky z ČKD. Podle něj byla účast tohoto segmentu společnosti na procesu sametové revoluce zásadní. Dění nerozhodli ani studenti, ani umělci, ale ti, co měli v tu chvíli ekonomickou moc, tvrdí.

Dlouhé čekání na revoluci? Lidé se podle Millera neměli tak zle, a tak chyběl důvod k radikalizaci

Československo přitom bylo na chvostu totalitních zemí, kde se lidé začali vzpouzet. Z jeho osobní zkušenosti to bylo z toho důvodu, že se lidé neměli tak špatně.

„Už v letech 1987 a 1988 se občas začalo jezdit za hranice, nebylo to už tak utužené. A potom také výdělky nebyly tak nízké, jak se dnes prezentuje. Já jsem byl parťákem v kovárně a měl jsem dvě auta – jedno měla moje manželka, jedno já. Sice to byl mercedes z východu – žigulík, ale už to bylo nějaké auto. Už tam byla nějaká kvalita života,“ uvedl Miller. Původně tak podle něj chyběl důvod k radikalizaci či nějakému revolučnímu nadšení.

Pokud jde o současný vývoj v České republice, označuje se za napraveného pesimistu. „Svět je nějak uspořádaný a vím, že ho nemůžu ovlivnit. Jsem ve věku, kdy už věcí spíš jenom glosuju a říkám si, co bych udělal. Ale když to tak vezmu, jsem optimista, ve svých osmdesáti letech ještě udělám třicet čtyřicet kliků. Myslím, že to je dobrý postoj k životu,“ nastínil.