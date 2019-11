Kvíz (nejen) pro děti revoluce: Ztratili byste se za socialismu?

2) Bylo to tak ošklivé, až to bylo roztomilé. Na omak jemně plyšové, barvy hlavně hnědé, ale později i žluté nebo růžové. Říkalo se tomu Mončičák. Co to bylo?

jiný výraz pro potahy z leskyma

oblíbená hračka

lidový název pro typ dámské trvalé