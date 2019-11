OF(F). Před čtvrtstoletím se rozpadlo Občanské fórum

„Občanské fórum byla improvizace, pokus vytvořit něco, co zároveň bude i nebude politická strana. Byl to patvar, který nemohl skončit jinak, než jak skončil.“

video Podívejte se na Historie.cs: Nepolitická politika – rozpad OF

„Na jaře 1990 bylo už Občanské fórum v troskách a listopadová ,revoluce' s ním. Jenom jsme to ještě nevěděli. A ti z nás, kdo už to tušili, si to nechtěli připustit. Jenomže chybu na startu už sprinter nikdy napravit nedokáže.“

lídr OF pro první demokratické volby 1990

Senátor Přemysl Sobotka, který byl u vzniku libereckého Občanského fóra a posléze i u vzniku ODS, je přesvědčen, že politická rozkročenost OF byla pro jeho zánik zásadní. „Tím, že to bylo od levé strany až po pravou stranu, tak to bylo nesourodé uskupení občanů,“ shrnul.

Zpočátku však držely všechny pohromadě dvě věci: Jednak celé OF usilovalo o eliminaci komunismu a nastolení standardních demokratických poměrů. Jednak potom většina členů OF neměla žádné zkušenosti s politikou. „Všichni jsme se učili politiku. Jediní ji uměli dělat bývalí komunisté, kteří v 68. roce řekli, že nesouhlasí se vstupem vojsk a dostali se do disentu,“ poukázal Přemysl Sobotka.

Že to tak nezůstane natrvalo, začalo být zřejmé velmi záhy. „Občanské fórum se udrželo pohromadě do prvních voleb v červnu 1990 jen díky tomu, že je vedla vidina historické mise, že musí volby vyhrát,“ prohlásil v Historii.cs Jiří Suk, autor publikace Labyrintem revoluce, sledující polistopadové dění. „Takže nakonec byly partikulární zájmy přece jen na nějaký čas potlačeny, ale po volbách už ne.“

Jak navíc před časem uvedl politolog Jan Bureš, centrálu hnutí vedli lidé z disidentského okruhu, jejichž ambicí byla primárně havlovská nepolitická politika. Regionální lídři, kteří se v prvním pololetí roku 1990 stali starosty, ale přicházeli do běžného styku s občany žádajícími změny.

Na tom, jak mají změny vypadat, se ovšem OF už shodnout neumělo, a to právě kvůli své nesourodosti. Reformní komunisty a aktivisty Pražského jara zastupovali například Zdeněk Jičínský, Věněk Šilhán, Jiří Dienstbier a Petr Pithart, pravicové a konzervativní názory zastávali mimo jiné Emanuel Mandler, Václav Benda, Daniel Kroupa a Václav Klaus.

Ve Federálním shromáždění tak jen několik měsíců po volbách, na podzim 1990, dochází k ideovému štěpení reprezentantů fóra a vzniku frakcí. Lidé kolem Daniela Kroupy (ODA) v říjnu založili Meziparlamentní klub demokratické pravice žádající urychlení ekonomických reforem. Na sklonku roku se ustavuje i Klub sociálních demokratů a třetí platforma – Liberální klub.