Reprodukční číslo stouplo na 1,08. Ředitelé východočeských nemocnic vyzývají k rozumnému chování

Po úterní schůzce měla opozice poslat své připomínky k předloze, kterou v pondělí kabinet schválil, vypořádat by je neprodleně mělo ministerstvo zdravotnictví. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) je cílem, aby sněmovna zákon projednala ve čtvrtek na mimořádné schůzi ke státnímu rozpočtu a kompenzačnímu bonusu. Lídři stran by mohli debatovat též o harmonogramu otevírání škol a obchodů.

Politici by mohli též probrat návrhy jednotlivých stran na úpravu protikoronavirových opatření. Například podle koalice Spolu by se s negativním testem měla pro zákazníky otevřít třeba kadeřnictví, přičemž pracovníci by se testovali dvakrát týdně. Koalice žádá i bezpečné otevření obchodů, muzeí, galerií a knihoven pro návštěvníky s respirátory FFP2 či zrychlení očkování.