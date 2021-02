Česko má už přes milion potvrzených případů covidu-19 od začátku epidemie

Reprodukční číslo udává, kolik lidí se v průměru nakazí od jednoho nemocného. V neděli a v pondělí bylo reprodukční číslo vyšší než jedna. Podle údajů za úterý, ze kterých se středeční hodnota indexu počítá, kleslo na 0,99.

Zatímco díky poklesu reprodukčního čísla ubral index rizika tři body, zlepšení dalších sledovaných údajů se do něj už nijak nepromítlo. Oproti předchozím dnům přitom klesl jak počet nakažených v obecné populaci na sto tisíc obyvatel za 14 dní, tak i mezi seniory. Příznivější je i podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici. Stále jich je ale kolem 48 procent.

Bodová hodnota indexu už od poloviny ledna odpovídá čtvrtému stupni rizika, v platnosti jsou ale protiepidemická opatření pro pátý, tedy nejvyšší stupeň. Podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) ale už skóre systému PES není pro určování opatření relevantní. Prioritou je podle něj snižování počtu hospitalizovaných s covidem.

O současném stavu epidemie v Česku i očkování pro covidu-19 bude ve středu jednat Ústřední krizový štáb. Kabinet minulý týden rozhodl o zpřísnění některých koronavirových opatření a nedá se očekávat, že by štáb doporučoval některá omezení rozvolňovat. Kabinet za klíčové považuje snížit naplněnost nemocnic, v pondělí bylo v nemocnicích 5854 pacientů.

Šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) před týdnem řekl, že nevidí prostor pro rozvolňování opatření. Situaci označil za vážnější než v předchozích týdnech, protože poklesy denních nárůstů potvrzených nákaz covidem-19 ustaly. Avizoval také, že stát osloví občany nad 80 let dopisem s dalšími informacemi o očkování, protože chce v nejzranitelnější věkové kategorii dosáhnout co nejvyšší proočkovanosti.

Posledních sto tisíc nemocných s koronavirem přibylo za čtrnáct dní

V Česku se od začátku koronavirové epidemie loni v březnu nakazilo už přes milion lidí. Od září tempo růstu nákazy rychle stoupalo, počty prokázaných případů rostly o více než deset tisíc za den a byly i dny s více než patnácti tisíce případy. Rekordních 17 757 případů nákazy odhalily testy letos 6. ledna, pak začaly počty klesat.

Zatímco hranice prvních deseti tisíc prokázaných nákaz padla za 3,5 měsíce 13. června a dalších deset tisíc přibylo za dva měsíce (16. srpna), k dosažení třiceti tisíc pozitivních testů stačilo 23 dní (9. září). Pak se ale počet nakažených začal zvyšovat už v řádu několika tisíc denně.

Posledních sto tisíc nakažených přibylo za 14 dní. Celkem tak bylo v Česku nakaženo už 1 003 657 lidí.

Naočkované lidi možná bude nutné časem přeočkovat, říká Prymula

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru pro ČTK upozornil, že data z Velké Británie ukazují, že mutace koronaviru snižuje účinnost vakcíny firmy Novavax, která zatím nebyla registrována pro použití v Evropské unii. „Tam, kde dominovala britská mutace, vidíme, že účinnost vakcíny, která byla obecně na 89 procentech, se snižuje o nějakých čtyři pět procent,“ řekl. Z toho důvodu bude možná podle něho potřeba vakcíny v budoucnu upravovat a už naočkované lidi nutné přeočkovat.

Takzvaná britská mutace se minimálně od začátku prosince loňského roku vyskytuje i v Česku. Kromě toho odborníci popsali také jihoafrickou a brazilskou mutaci. U jihoafrické mutace jsou podle Prymuly výsledky ještě výrazně horší. Kvůli mutacím se může stát, že se budou očkovací látky podobně jako u vakcíny na chřipku každoročně měnit.

„Vakcína se opravdu může dostat do podoby, v které byla vakcína chřipková, kdy si změny vyžadují to, aby vakcína byla připravována individuálně na každou sezonu. Může se stát, že to opravdu bude jednou za rok, protože mutace viru budou tak rozsáhlé,“ uvedl Prymula.