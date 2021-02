Komunisté nejspíše odmítnou, aby vláda prodloužila nouzový stav. Nesplnila sliby z minula, zlobí se Filip

Vláda zřejmě nezíská hlasy komunistů při další žádosti o prodloužení nouzového stavu. Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že strana nevidí pro jeho trvání po 14. únoru důvod a zlobí se, že vláda nesplnila to, co komunistům slíbila při předchozím prodloužení. Naopak vicepremiér a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) by považoval ukončení nouzového stavu v polovině měsíce za katastrofu.