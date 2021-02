Jsem pro ukončení toleranční dohody s ANO, říká Konečná

Premiéra Babiše, který je šéfem hnutí ANO, považuje Konečná za partnera, se kterým se nedá jednat. Pokud by skončila toleranční dohoda mezi KSČM a hnutím ANO, tak by podle europoslankyně komunisté dál pokračovali v naplňování tolerančních kroků jako suverénní strana, ať už půjde o sloučení zdravotních pojišťoven, nebo o zavedení pěti týdnů dovolené.

Pokračování nouzového stavu

Kvůli nedodržení kroků ze strany vlády komunisté zřejmě nezvednou ruku pro další prodloužení nouzového stavu. „Já nevím, co po něm mám chtít, když vím, že to nesplní,“ podotkla Konečná na adresu Babiše.

Prodloužení nouzového stavu komunisté podpořili do 14. února za to, že se do škol vrátí žáci prvního stupně základních škol a poslední ročníky základních a středních škol. Další z podmínek bylo také otevření skiareálů. Vláda ale kvůli zhoršené epidemické situaci naopak některá opatření zpřísnila. To se ale komunistům nelíbí. „Ve většině evropských zemí jsou minimálně školy na prvním stupni otevřeny, dokonce jsou tam otevřeny dětské kroužky, aby se ty děti mohly hýbat,“ dodala Konečná.

Podle informací Konečné už si komunisté nebudou diktovat podmínky pro další prodloužení nouzové stavu. Myslí si, že už je to nyní zbytečné.

„Ten hlavní důvod pro nouzový stav, to znamená veřejné zakázky pro státní hmotné rezervy, tak ten zákon byl přijat v pátek Poslaneckou sněmovnou, bylo to na náš návrh, tím pádem se vyřešil hlavní problém, kterým pan premiér a také pan ministr Hamáček neustále argumentovali, tudíž já nemám důvod to dále prodlužovat,“ vysvětlila Konečná s odkazem na novelu o zadávání veřejných zakázek. Díky ní by Správa státních hmotných rezerv mohla nakupovat ochranné prostředky proti koronaviru v případě nutnosti bez zadávacího řízení. Výjimku ale musí ještě schválit Senát.