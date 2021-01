Vláda neplní své závazky vůči KSČM. Nechová se férově, řekl Grospič

S. Grospič: Jednání ze strany vlády ani premiéra není férové a my si to nenecháme líbit. Budeme se tím zabývat i na našich nejvyšších stranických orgánech. Buď Andrej Babiš napraví to, co napáchal, nebo už nebudeme nadále tolerovat jeho excesy, které nejsou ve prospěch občanů ČR.