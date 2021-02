Babiš by měl garantovat své závazky, řekl po jednání KSČM o toleranci vlády Grospič

„Vyhodnotili jsme to tak, že předložíme výkonnému výboru obě varianty, zda porušení a nedodržení dohod ohledně rozpočtu a prodloužení nouzového stavu jsou na vypovězení toleranční smlouvy, či nikoliv,“ uvedl Grospič. Z úterního jednání nabyl dojmu, že se vedení kloní k dalším jednáním s premiérem.

Ze závazků z toleranční smlouvy s ANO komunisté tlačí podle Grospiče především na sloučení zdravotních pojišťoven ministerstev vnitra a obrany a na zavedení pěti týdnů dovolené. „To jsou dva kategorické požadavky, na kterých trváme,“ uvedl. Babiš by je podle něj měl znovu stvrdit a zaručit, že poslanecký klub je bude respektovat.

Filip bude jednat s prezidentem Zemanem

Filipa čeká jednání s Babišem ve středu, ve stejný den se setká i s Milošem Zemanem. „O toleranci budeme jednat až po rozhovoru s prezidentem a jednání s hnutím ANO. Potřebujeme dokončit zítra (ve středu) vyhodnocení té dohody. Jsou tam nesplněné věci a má to své mechanismy včetně dohodovacího řízení,“ prohlásil Filip.

Ohledně podpory dalšího pokračování nouzového stavu, který v Česku kvůli covidu-19 platí zatím do 14. února, se komunisté rozhodnou také podle jednání s ANO. „Spíše se kloním k tomu, že pokud nebude premiér ochotný garantovat, že už neporuší své závazky, tak potom nouzový stav nepodpoříme,“ uvedl Grospič. Řadu nynějších opatření lze podle něj nařídit i bez nouzového stavu, i když by to kladlo větší požadavky na krajské hygienické stanice, hlavní hygieničku a ministerstvo zdravotnictví.

Filip řekl, že na úterním jednání převládal názor už neprodlužovat nouzový stav. Díky hlasům komunistů uspěla vláda s prodloužením nouzového stavu v posledních případech, naposledy KSČM pro návrh hlasovala i kvůli tomu, že v nemocnicích díky tomu mohou pomáhat vojáci. „Uvědomujeme si potřebu použití ozbrojených sil v nemocnicích, ústavech sociální péče, teď je nový požadavek i na státní hranice. Ale to je věcí vlády, jak to vyřeší, my za to odpovědnost nést nechceme,“ konstatoval.

Komunisté žádali snížení rozpočtu pro obranu i větší otevření škol

Komunisté chtěli výměnou za pomoc při schválení státního rozpočtu na letošní rok, aby vláda snížila rozpočet ministerstva obrany. Kabinet tak učinil, polovinu z odebraných deseti miliard ministři minulý týden obraně vrátili a dalších pět miliard hodlají ještě vrátit. Komunisté u ministrů neuspěli ani s požadavkem na větší otevření škol a otevření zimních středisek, čímž podmiňovali souhlas s posledním prodloužením nouzového stavu.

Jednání vlády ani premiéra není podle Grospiče férové a nejvyšší stranické orgány KSČM se tím musí zabývat. „Buď Andrej Babiš napraví to, co napáchal, nebo už nebudeme nadále tolerovat jeho excesy, které nejsou ve prospěch občanů ČR,“ uvedl Grospič už dříve na Twitteru.