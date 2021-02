Vláda schválila dvouměsíční zrušení DPH pro respirátory. Podle některých vědců můžou efekt mít i dvě roušky

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dříve apelovala na výrobce a prodejce, zejména řetězce, aby zrušení daně promítli do cen respirátorů pro zákazníky. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády apel zopakovala. „Vyzývám všechny výrobce a maloobchodní prodejce, aby si neponechali tuto výhodu ve svých maržích, ale aby ji promítli do ceny pro konečného spotřebitele,“ uvedla.

„My jsme nechtěli přistoupit k žádnému zastropování ceny. To by vyvolalo jenom to, že by se začaly vyvážet z republiky a nedovážely se sem. To znamená že bychom tím ničeho nedosáhli. Žádná dohoda o ceně není možná, to bychom porušovali soutěžní právo,“ řekla ministryně v pondělních Událostech.

Cenu nově sníží například pražská firma Good mask. Ta za den vyrobí 250 tisíc respirátorů. Během února ale svoji kapacitu navýší, a to na milion kusů denně. Zájem o tyto výrobky je v posledních týdnech vyšší. „Před čtrnácti dny jsme vystačili s dvěma třemi miliony kusů za měsíc a v tuto chvíli vlastně milion kusů denně je reálný požadavek,“ nastínil obchodní ředitel společnosti Richard Fuksa.

Se snížením ceny mnozí výrobci počítají

Česká televize oslovila i některé další výrobce respirátorů. Většina z nich se snížením ceny o DPH, tedy zhruba o pětinu, počítá. Podobně jako velké obchodní řetězce. Na internetu se teď jednorázové výrobky prodávají za zhruba 10 až 50 korun. Za nanorespirátor, který lze používat opakovaně několik týdnů, pak lidé zaplatí i víc než čtyři sta korun.

„Teď prodáváme 5 kusů za 180 korun, takže předpokládám, že by se daly prodávat za 160. Ale to je hrubý odhad,“ řekla Irena Kiliková z ostravské lékárny AGEL. Mezi 20 a 50 korunami za kus se pohybují ceny respirátorů v pražské Lékárně Olšanka. „Záleží na výrobci nebo zemi původu, jestli jsou české, nebo čínské,“ upřesnila lékárnice Lenka Burgetová.

„Cena se teď pohybuje kolem 40 korun za kus. Uvidíme, jak zareaguje dodavatel na cenu. Ani netuším, jestli se to bude měnit už u naskladněných výrobků, nebo až s další dodávkou. Zatím k tomuto nemáme informaci,“ podotkla lékárnice z Hradce Králové Kateřina Jelínková.

Nošení respirátorů vláda doporučuje

Povinně lidé v Česku respirátory nosit nemusí, zatím to vláda pouze doporučuje. „Ideálně při jakémkoliv styku s ostatními osobami, zejména ale při rizikových situacích, kam patří hromadná doprava nebo obchody,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Povinnost nosit respirátory FFP2 nebo KN95 mají od soboty instruktoři, inspektoři i žáci autoškol, a to během praktické zkoušky. Třeba v Německu a Rakousku lidé respirátory na některých místech nosit musí. Jde například o hromadnou dopravu, banky nebo prodejny.

O možné povinnosti respirátorů se v Česku začalo debatovat v souvislosti s šířením britské varianty viru. Respirátory FFP2 totiž do jisté míry chrání také přímo lidi, kteří je nosí. Musejí ale dobře přiléhat k obličeji. V takovém případě dokážou při nádechu zastavit až 95 procent potenciálně rizikových kapének. Nebezpečí přenosu nákazy u dvou lidí, kteří mají správně nasazené respirátory, je až dvoutisíckrátkrát nižší než u lidí, kteří se nechrání vůbec.