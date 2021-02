Žákyně žaluje školu v Českém Těšíně kvůli nošení roušky. Ohrožuje to prý její zdraví

Ještě v listopadu to vypadalo, že se rodiče se školou na používání ochranných pomůcek dohodnou, v lednu ale přišla žaloba. „Dne 21. ledna jsem zjistil, že byla na právnickou osobu, naši školu, podaná žaloba. Už jsme všichni vážně vyčerpaní a do toho ještě přišla taková rána, že je na školu podána žaloba,“ postěžoval si ředitel ZŠ Český Těšín Michal Nešporek.

Krajním řešením je zamezení vstupu do školy

Vzdělávací organizace Masarykova sdružuje celkem tři základní školy, do kterých chodí 570 žáků. Problémy s povinným nošením roušek mají rodiče tří z nich. „Vidíme, že se roušky nosí v celém světě. Já sám mám řadu kritických názorů na to, jak vláda postupuje. Na druhou stranu ta rouška je minimum, co můžeme každý udělat,“ řekl advokát Patr Kausta.

Ředitel školy se o celé situaci radil se zástupci ministerstva školství. Krajní řešení je podle nich při nedodržování nařízení zamezení vstupu.