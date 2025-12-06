Babišovo oznámení o Agrofertu Bendu uklidnilo. Muselo to být těžké, míní Malá


25 minut
Události, komentáře: Debata o Babišově „odstřižení“ od Agrofertu
Zdroj: ČT24

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve čtvrtek večer oznámil, jak hodlá vyřešit střet zájmů – chce se doživotně vzdát holdingu Agrofert. Předsedu poslaneckého klubu ODS Marka Bendu prý oznámení uklidnilo. V Událostech, komentářích sdělil, že je rád, že se věci posouvají dopředu. Bude ale dle něj záležet také na samotné realizaci plánu. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO zvolil Babiš „nadstandardní řešení“, které pro něj „muselo být velmi těžké“. „Splnil to, co voliči očekávali po volbách – že udělá všechno pro to, aby mohl být premiérem. A stálo mu zato i vzdát se firmy, kterou tak dlouho budoval,“ uvedla Malá. Debatou provázela Tereza Řezníčková.

Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu
Šéf ANO Andrej Babiš

Babišovo oznámení o Agrofertu Bendu uklidnilo. Muselo to být těžké, míní Malá

před 1 hhodinou

