Zdravotníci naočkovali proti covidu až 75 tisíc lidí, řekl Babiš

Fakultní nemocnice Brno spustila zátěžové testovací očkování v prostorách na výstavišti v pondělí. Nejprve šly desítky hasičů a policistů, kteří pomáhají v nemocnici jako dobrovolníci, například na stěrových místech nebo s řízením sanitek. „Oslovili jsme policisty a hasiče, protože jsou velká koordinovaná skupina,“ uvedla Plachá. Dále na očkování chodí i senioři, kteří docházejí do nemocnice na různá vyšetření.

Už 1500 vakcín podle Babiše podala záložní nemocnice na brněnském výstavišti. Podle premiéra je to první velkokapacitní očkovací centrum v České republice. Časem by se tam mohlo očkovat podle Babiše až 3600 lidí denně.

Očkovací látky od firmy Pfizer, která se do Česka dodává od 26. prosince, dorazilo přes 169 tisíc dávek, z nich 71 tisíc toto úterý. Vláda podle Babiše ve středu odpoledne rozhodne o povinnosti nahlásit očkované proti covidu-19 každý den. Oficiálně centra uvádějí naočkovaných 61 474 lidí.

V některých krajích, například Zlínském nebo Moravskoslezském, chtějí rovnou předávat očkovací látku i praktických lékařům, aby očkovali své registrované pacienty nad 80 let. Původně se s tím podle očkovací strategii nepočítalo, praktičtí lékaři měli ve svých ordinacích očkovat až látkou od firmy Astra Zeneca, která se zatím do Česka nedodává.

„Ministerstvo zdravotnictví tomuto nebrání, naopak to podporuje,“ řekl k tomu ministr zdravotnictví Blatný. Až bude dost vakcíny, bude to podle Blatného až 100 tisíc denně. Polovinu z nich by měli očkovat právě praktičtí lékaři.

Od 15. ledna se budou registrovat na očkování i zdravotníci

Všichni zdravotníci se také budou moci hlásit přednostně na očkování spolu se zaměstnanci v sociálních službách pečující o seniory a seniory nad 80 let. Registrace odstartuje 15. ledna. Informaci České lékařské komory potvrdil Blatný (za ANO).

„Vzhledem ke změně v prioritizaci očkování zdravotníků, se kterou pan ministr na návrh komory souhlasil, dojde již od 15. 1. 2021 ke zpřístupnění parametru povolání, kde zájemce o očkování z našich řad bez ohledu na svůj věk uvede, že je zdravotník,“ uvedl na webu komory její prezident Milan Kubek.

Definitivní podobu metodiky očkování má ve středu odpoledne projednat vláda. V předchozích dnech ji připomínkovaly kraje a další instituce. Požadovaly do prioritních skupin doplnit například vysokoškolské pedagogy, městské strážníky nebo dobrovolné hasiče. Ministr zdravotnictví k tomu v pondělí uvedl, že prioritní skupinu už není možné dál rozšiřovat.