Požáry spálily v Austrálii tisíce hektarů buše, úřady vyzvaly k evakuaci

Úřady australského jihovýchodního státu Nový Jižní Wales (NSW) vyzvaly k evakuaci tisíců obyvatel poté, co lesní požáry spálily nejméně dvanáct tisíc hektarů buše. V částech tohoto nejlidnatějšího australského státu, který zasáhla 42stupňová vedra, také platí nejvyšší stupeň nebezpečí, napsala v sobotu agentura Reuters. Úřady zatím nehlásí žádné oběti ani pohřešované.

Výstraha se týká oblastí Phegans Bay a Woy Woy na východním pobřeží NSW, kde žije více než 350 tisíc lidí. Oblast, která se nachází asi 45 kilometrů severně od Sydney, v sobotu zasáhla vlna veder a podle meteorologů se tím riziko požárů ještě zvýšilo. „Pokud je cesta do Woy Woy volná, ihned odjeďte,“ uvedli na svých webových stránkách hasiči.

„Dávejte na sebe pozor a řiďte se pokyny úřadů,“ citoval Reuters z prohlášení australského premiéra Anthonyho Albaneseho.

Web ABC napsal, že hořelo na více než 75 místech a že plameny zničily až šestnáct domů. Nejhůře zasaženou je obec Koolewong a oblast Upper Hunter, které jsou severně a severozápadně od Woy Woy. V severovýchodně položené části Bulahdelah shořelo přes 2800 hektarů, zatímco v Upper Hunter podle Reuters téměř deset tisíc hektarů porostu.

Premiér Nového Jižního Walesu Chris Minns na tiskové konferenci řekl, že nasazeno bylo 1500 hasičů. Meteorologové uvedli, že vysoké teploty a silný a nárazový vítr tvoří ideální kombinaci pro vznik a šíření požárů.

Varování úřadů přichází po několika klidných sezónách. Požáry takzvaného černého léta v letech 2019 až 2020 zničily oblast o velikosti Turecka a zabily 33 lidí.

