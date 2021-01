Proslavil se jako válečník i mírotvůrce. Před 80 lety zemřel zakladatel skautingu Baden-Powell

Nově vzniklá příručka Scouting for Boys neboli Skauting pro chlapce byla v následujícím roce publikována v šesti částech, které vycházely postupně po čtrnácti dnech. Popularita předčila očekávání všech. Mladí chlapci se začali formovat do skautských oddílů a zkoušeli nápady z knihy.

Baden-Powell proto přepracoval příručku Aids to Scouting do podoby pro mladší čtenáře. V roce 1907 pak zorganizoval takzvaný experimentální tábor na anglickém ostrově Brownsea pro 22 chlapců.

Kromě vojenského věhlasu mu slávu přinesla také malá příručka, Aids to Scouting. V ní sepsal, původně pro vojáky, na přibližně 120 stranách doporučení, jak se efektivně pohybovat a chovat v přírodě i cizím prostředí. Kniha začala být používána vedoucími mládeže a učiteli po celé zemi k výuce pozorování a dřevařství.

Když se Baden-Powell později přihlásil do armády, zařadil se v přijímacím řízení na druhé místo z několika stovek uchazečů. V roce 1876 se svým plukem zamířil do Indie. Jako mladý armádní důstojník se specializoval na mapování, průzkum a vyzvědačství. V těchto základních dovednostech pak brzy začal trénovat i ostatní vojáky.

Roberta od útlého věku bavilo učení se novým dovednostem. Když pak získal stipendium, díky kterému mohl nastoupit do školy Charterhouse v anglickém hrabství Surrey, začal obracet svou pozornost k pobytu v přírodě. „Schovával se v lesích kolem školy, aby sledoval divokou zvěř. Dokonce chytal a vařil králíky, přičemž dával pozor, aby jeho pozici neprozradil kouř,“ píše o dětství šéfa skautů webový portál Scout.org .

To, co bylo zamýšleno jako průvodce tréninkem pro stávající mládežnické organizace, se stalo příručkou nového hnutí, které se začalo šířit po celém světě. Skauting pro chlapce byl od té doby přeložen do mnoha jazyků.

„Jak píše Eduard Vallory v knize Světový skauting, Baden-Powell v knize předkládá model, který formuje charakter mladých lidí a učí je iniciativě a užitečným dovednostem prostřednictvím venkovních aktivit, her a pozorování atraktivním a motivačním způsobem. To vše sedí i dnes,“ říká mluvčí českého skautu Barbora Trojak.

Hlavní výchovné metody podle ní stojí dodnes na stejných základech. „Staví na pobytu v přírodě, na trávení času s kamarády, v malé partě vrstevníků. Vedoucí jsou v pozici průvodců, starších kamarádů s přirozenou autoritou a děti a mladí lidé jsou spolutvůrci programu,“ vysvětluje s tím, že děti tak získávají prostor pro zodpovědnost a samostatnost.