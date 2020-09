Skauting vylučuje totalitu. Před 70 lety komunisté rozdrtili Junáka, ten však vydržel dodnes

„Akční výbory známe ze Sokola, známe je z fabrik i z jiných spolků. Částečně to byli samozvanci, kteří tam přicházeli zvenku, částečně to byli lidé zevnitř těch organizací komunistického smýšlení,“ říká historik Marek Waic v pořadu Historie.cs na téma Skaut, postrach totalit.

Poprvé byl Junák rozpuštěn nacisty. Již 11. července 1940 vpadlo gestapo do některých skautských táborů a rozehnalo je. Následně 28. října 1940 byl skaut zakázán dekretem státního tajemníka protektorátu Karla Hermanna Franka. Hnutí ale pokračovalo v činnosti dále, částečně v ilegalitě a částečně v exilu. Někteří členové se také aktivně zapojili do protinacistického odboje. Za účast v odboji zaplatily životem stovky českých skautů.

„U skautů jsme se nikdy nestarali o politické přesvědčení svých členů. V tom je naše apolitičnost. A také spousta skautských vedoucích po roce 1945 vstoupila do komunistické strany, a teď začalo ono lámání chleba, jestli byli víc skauti, nebo víc komunisti,“ připomněl v Historii.cs Jiří Navrátil, člen legendárního oddílu Dvojka vedeného Jaroslavem Foglarem.

Likvidace

Definitivně byl Junák rozpuštěn 13. září 1950. Řada skautů byla za svou činnost ve skautu perzekvována, někteří se přímo pustili do protikomunistického odboje. Sám Navrátil se zapojil do takzvaného Prokešova puče. V květnu 1949 měla tanková brigáda ze Žatce vstoupit do Prahy a vyvolat protikomunistický převrat. Skupina starších skautů se připravovala na to, že podobně jako během Pražského povstání budou její členové dělat spojky a starat se o raněné.

Přípravy akce ovšem od počátku sledovala Státní bezpečnost a večer 17. května 1949 StB postupně zatkla všechny skauty, kteří se nacházeli na předem domluvených shromaždištích. „Mnoho lidí tenkrát věřilo, že režim může brzy padnout. Já vím, že to dnes vypadá strašně naivně, ale my jsme to neorganizovali, takže my jsme nebyli ti hlavní naivní,“ cituje vzpomínky Jiřího Navrátila portál Paměť národa, který sbírá a ukládá ústní svědectví pamětníků historických událostí 20. století.