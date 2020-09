Politici jdou s davem. Masaryk by šel proti, říká skaut Bronzový vlk

„Dnešní politik přemýšlí od voleb k volbám a snaží se vyhovět duši davu, zatímco Masaryk šel vždy proti," říká v reportáži pořadu Reportéři ČT. Dvaadevadesátiletý skaut Jiří Navrátil je bývalým politickým vězněm a pozdrav, který současný místostarosta Junáka vystřihnul u Masarykovy hrobky, zná od svých čtrnácti let. Tehdy se stal členem legendárního skautského oddílu Dvojka vedeného Jaroslavem Foglarem. Tři prsty vztyčené v gestu symbolizují tři zásady skautského slibu, kterými se skauti zavazují „sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské a duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.“ „Tomáš Garrique Masaryk říkal, že práce pro vlast se neplatí,“ pokračuje Jiří Navrátil, který se v zájmu své země postavil nacistické okupaci i komunistické diktatuře. „Já bych k tomu přidal, že zpravidla se člověku vůbec nevyplatí.“ S koncem války už se Masaryk nevrátil Místostarosta Junáka i přes svůj věk mluví a jedná energicky a svižně. Narodil se v září 1923 v Lipsku v rodině českého diplomata a jako chlapec tam zažil nástup nacismu k moci. Tehdy začal dějinný řetězec událostí, které dodnes neskončily a ovlivňují jeho život. Ke skautům vstoupil Jiří Navrátil v roce 1937, po návratu rodiny z Německa do Prahy. Nacistická okupace sice znamenala zákaz oficiálního skautského hnutí, významná část skautů a skautek se však rychle zapojila do odboje. Během Pražského povstání v květnu 1945 byl Jiří Navrátil v ulicích s oddíly, které fungovaly jako spojky nebo poskytovaly povstalcům první pomoc. Už krátce po válce ovšem pochopil, že návrat k Masarykovské demokracii se nekoná. Před okupací vlastnila rodina dopravní firmu. Tu nejdříve zabavili nacisté, pak byla znárodněna a Jiří Navrátil se o ní dodnes soudí. „Někdy v roce padesát padl rozsudek, že firmu dostaneme zpátky a současně, že ji znárodňují,“ vzpomíná v Reportérech ČT Jiří Navrátil, který dosud bojuje o náhradu. „Až to skončí u ústavního soudu, půjdeme k evropskému,“ prohlásil odhodlaně. Morseovkou proti komunistům „On nikdy neuhnul. Ani za protektorátu, ani potom v padesátých letech za komunismu. Prostě pořád si šel za svým a tak je to dodnes,“ říká v reportáži kapitán vodních skautů David Svoboda. Po protestním pochodu studentů na Pražský hrad 25. února 1948 byl Jiří Navrátil vyloučen ze studií práv.

přehrát video Reportéři ČT: 20. století Jiřího Navrátila Zdroj: ČT1

Na skutečný střet s komunistickou mocí se však teprve chystal. V květnu 1949 měla tanková brigáda ze Žatce vstoupit do Prahy a vyvolat protikomunistický puč. Skupina starších skautů včetně Jiřího Navrátila se od jara připravovala na to, že podobně, jako během Pražského povstání budou její členové dělat spojky a starat se o raněné. Přípravy akce ovšem od počátku sledovala státní bezpečnost a večer 17. května 1949 StB postupně zatkla všechny skauty, kteří se nacházeli na předem domluvených shromaždištích. „Mnoho lidí tenkrát věřilo, že režim může brzy padnout. Já vím, že to dnes vypadá strašně naivně, ale my jsme to neorganizovali, takže my jsme nebyli ti hlavní naivní,“ cituje vzpomínky Jiřího Navrátila portál Paměť národa, který sbírá a ukládá ústní svědectví pamětníků historických událostí 20. století.

Odkaz Příběh Jiřího Navrátila na portálu Paměť národa

„Do té akce bylo zapojeno několik set skautů. Ale pomocí morseovky jsme se tak dokonale domluvili, že oni potom většině uvěřili, že nevěděli, že jdou do nějaké akce, a že šli na skautskou noční hru. Takže se nás k soudu dostalo asi dvacet čtyři nebo dvacet šest. A ještě od toho soudu šla víc než polovička domů. To bylo hned zkraje, to byl rok 1949, to tady ještě nebyli sovětští poradci,“ vypráví Jiří Navrátil v nahrávce Paměti národa. On sám však propuštěn nebyl. Čekal ho proces, ve kterém dostal dvacet let vězení. „Oni s propagačních důvodů potřebovali udělat skautskou protistátní skupinu,“ dodává. Znovu pod Rudou věží smrti V modré sportovní bundě prochází Jiří Navrátil kolem ostnatých drátů a cihlových budov bývalého pracovního tábora Rovnost na Jáchymovsku. „Byly to malé, velice těžké bedničky s rudou. Ty se svážely sem. Tady je kluci zpracovávali a potom se nakládaly a odvážely do Sovětského svazu,“ vzpomíná bývalý vězeň uranových dolů v reportáži Reportérů ČT. Kamera zabírá tabuli s nápisem – Rudá věž smrti, národní kulturní památka. „Proč se tomu říká věž smrti?“ ptá se reportér David Vondráček. „Protože ti lidé neustále pracovali v uranovém prachu. V prachu, který tady stále zářil,“ vysvětluje Jiří Navrátil a v nahrávce na portálu Paměti národa o tom vypráví: „Horníkem jste se stal během čtyřiadvaceti hodin, během jednoho školení, a už jste fáral. Ochrana proti radiaci se nepoužívala.“

Fakta Jiří Navrátil Narodil se 10. září 1923 v Lipsku v rodině diplomata.

Po návratu rodiny do Prahy vstoupil do Junáka.

V květnu 1945 se aktivně zapojil do Pražského povstání.

25. února 1948 se účastnil pochodu studentů na Pražský hrad.

Vyhozen z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

17. května 1949 zatčen za podíl na pokusu o státní převrat.

Odsouzen na 20 let pro velezradu.

V roce 1960 propuštěn na základě amnestie.

Skautský funkcionář a nositel skautských vyznamenání.