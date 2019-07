Na sedmero skautů vystříleli tři tisíce nábojů. Od komunistické operace Jizerka uběhlo 70 let

Zásah provázejí i další nejasnosti. Podle kriminalisty Karmazína největším otazníkem je, zda-li šlo o vyprovokovanou akci Státní bezpečnosti, nebo neplánovaný zásah tehdejšího Sboru národní bezpečnosti.

Při pátrání vychází Karmazín z výpovědí žijících účastníků přestřelky i vyšetřovacích a soudních spisů. Nejsou ale podle něj kompletní, a úplné pravdy se už zřejmě dopátrat nedá. „Hypotézu můžeme stanovit s velkou pravděpodobností, ale na sto procent to nebudeme moci říci nikdy,“ dodal. Pokud by se ale podařilo dopátrat se místa tragédie, pomohlo by to objasnit alespoň některé nejasnosti.

Tři tisíce nábojů

Dnes zátah proti skautům připomíná dvojice spojených křížů nedaleko silnice ze Souše směrem na Smědavu. Před sedmdesáti lety ale na tomto místě skauti netábořili. „Místo se snažíme dohledat, protože tam bylo vystřeleno přes tři tisíce nábojů. Problém je, že změny v terénu kvůli kalamitní těžbě jsou obrovské. Výzkumy už probíhaly v roce 2008 a 2009, nezávisle na nás, s negativním výsledkem,“ uvedl kriminalista.

Podle Rouse je potíž v tom, že pro kalamitní těžbu se v 80. letech používala v této lokalitě těžká technika a původní terén může být přeorán až do hloubky tři čtvrtě metru. „Celé místo je i kontaminováno odpadem těžby, což jsou úlomky různých řetězů a podobně,“ doplnil Rous.

Je proto přesvědčen, že při hledání nebudou stačit klasické detektory kovů. „Budeme se snažit nasadit geofyzikální metody, jako je magnetometr, a budeme doufat, že tam zbyla třeba nějaká odpadní jáma, ve které jsou vyházené konzervy nebo něco podobného. To znamená, že tam bude větší objem železa, který bychom mohli detekovat,“ zakončil Rous.