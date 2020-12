Tisíce dobrovolníků v roce pandemie dokázaly, že spojit síly má smysl

S příchodem epidemie v březnu se Češi pustili do šití roušek, a to jak pro své rodiny, tak i na prodej nebo pro nemocnice. Návody a nabídky sdíleli zejména na sociálních sítích. V reakci na to vznikl webový portál Dáme roušky, který předávání ochranných pomůcek do značné míry usnadnil.

„Myšlenka projektu Dáme roušky vznikla nezávisle u tří lidí, každý přišel z jiné oblasti,“ řekla spoluzakladatelka dobrovolnické platformy Česko.Digital, která projekt iniciovala, Radka Horáková. Skupina chtěla pomoci řešit nedostatek roušek a koordinovat jejich sdílení. „Původně dost organická a chaotická práce se začala dělit a specializovat díky tomu, že se k projektu připojovalo stále více dobrovolníků,“ dodala Horáková.

Na světě tak byla mapa, do které lidé mohli zadávat to, kolik roušek či materiálu mají k dispozici. „Mapa ve výsledku ukazovala i to, jací tiskaři tisknou zakladače na vázací tkalouny nebo přímo držáky pro štíty, kdo opraví rozbitý šicí stroj nebo kdo funkční stroj půjčí. Na stránkách byly i stručné návody, jak roušky ušít a jak s nimi zacházet,“ popsala Horáková.

O provoz mapy se podle ní staralo kolem stovky lidí. Projekt fungoval od začátku jarního lockdownu do konce léta, kdy byla potřeba roušek v Česku podle iniciativy naplněna. Množství nasdílených roušek za tu dobu odhaduje až k milionu a půl.

„Náš původní záměr byl vytvořit komunitu čistě IT profesionálů, kteří budou pro bono pomáhat neziskovým organizacím a státu s digitalizací a dělat tak Česko lepším místem k životu. Představovali jsme si, že vytvoříme komunitu vývojářů a budeme spokojení, když se nám za rok sejde 500 dobrovolníků,“ řekla k původní vizi iniciativy Horáková.

Zájem expertních dobrovolníků byl ale tak vysoký, že po necelém tři čtvrtě roce jich bylo 3500. „Důvodů, proč u nás lidé věnují svůj čas a znalosti, je hned několik. Mezi ty zásadní patří, že vidí, že jejich práce dokáže něco změnit, že zlepší nějakou nebo něčí situaci, že na jejich práci záleží a je prospěšná. To jim dává smysl a je pro ně zároveň odměnou,“ odhadla spoluzakladatelka projektu.

Podnikatelé připravují zdravotníkům kávu i obědy

Do šití roušek se na jaře zapojila i vietnamská komunita. Prodejci je často dávali k nákupům zdarma. Na mnohých jejich výlohách se zároveň začaly objevovat symboly srdce. Ty informovaly o tom, že v takto označeném podniku dostanou členové jednotek integrovaného záchranného systému zdarma drobné občerstvení. Odstartovala tak iniciativa Vietnamci pomáhají.

„Když vypukla epidemie, lidé přemýšleli, jak mohou pomoci. Po několika hodinách mě napadlo, že většina lidí z komunity má pořád otevřené své podniky, ať jde o večerky nebo bistra,“ řekl v březnu pro iRozhlas iniciátor výzvy Tran Van Sang. Ta se pak šířila zejména prostřednictvím sociálních sítí.