Skauti a sousedé nosí seniorům nákupy, studenti míchají dezinfekci

Linka seniorů v současné situaci spolupracuje se skauty, kterých se k pomoci ostatním za první hodinu přihlásila stovka. Skauti nakupují seniorům potraviny nebo léky, donáší hotová jídla a organizují call-centra pro přijímání poptávek pomoci.

Spolupracují rovněž s dobrovolníky z iniciativy Pomáháme Praze, kterou organizuje Český červený kříž se spolkem Život 90 a pražským magistrátem.

„Okamžitě jsem si řekl, že do toho jdu, bez rozmýšlení. Jenom jsem čekal na formulář, abych se zaregistroval. Budu to dělat, dokud to bude nutné,“ říká jeden z dobrovolníků Jan Lebeda. Dostal seznam, peníze i tip na nejbližší obchod, zpátky přinesl základní potraviny i hygienu. Zabralo mu to asi dvacet minut.

Vedle toho organizují skauti podle své mluvčí Barbory Trojak řadu dalších aktivit, kterými se v současné situaci kolem koronaviru snaží pomoct. V obcích roznáší infoletáky, šijí a distribuují roušky nebo míchají dezinfekci, uvedla.