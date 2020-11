Růst počtu nakažených dál zpomaluje, přibývá ale zemřelých, za pondělí jich bylo opět více než sto

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová v pondělí v ČT uvedla, že čísla vypadají optimisticky, ale není vyhráno. Je nutné počkat, jestli sestupný trend bude pokračovat. Podíl pozitivních záchytů podle ní opět stoupl téměř ke třiceti procentům.

Podíl pozitivních mezi testovanými byl kolem 30 procent

Ministerstvo také v úterý večer zveřejní počet testů, které laboratoře v pondělí provedly. Tato čísla by měla ukázat, jaký je podíl pozitivních mezi testovanými. Minulý týden se držel denně nad 30 procenty, což naznačuje, že v populaci je více infikovaných, než se podaří odhalit. Ve všedních dnech minulého týdne bylo denně otestováno od 35 do téměř 48 tisíc lidí, v neděli to bylo kolem dvaceti tisíc.

Ve srovnání okresů se koronavirus v posledním týdnu nejrychleji šíří na Benešovsku, kde na 100 tisíc obyvatel připadá 1085 případů. Následuje Náchodsko s 1029 a Rakovnicko s 979 nakaženými na stejný počet obyvatel za poslední týden. Nejnižší čísla naopak vykazuje Chebsko, Břeclavsko, Brno-město a Praha.

Další pomoc ze zahraničí?

Česko začalo vyjednávat se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) o pomoci v podobě dalších zdravotníků. WHO je připravena poskytnout zdravotnické týmy, které by mohly nastoupit do českých nemocnic. Radiožurnálu to potvrdilo ministerstvo zdravotnictví i české zastoupení WHO.