Nouzový stav bude potřeba prodloužit znovu, řekl Hamáček. Může trvat až do Vánoc

Kabinet žádal poslance o svolení, aby mohl prodloužit nouzový stav o další měsíc do 3. prosince. Poslanci sice na prodloužení kývli, ministrům ale dali čas pouze do 20. listopadu. Podle Jana Hamáčka bude nepochybně následovat další žádost o prodloužení.

„Je naprosto evidentní, že po 20. listopadu se to bez nouzového stavu řešit nedá,“ soudí šéf ústředního krizového štábu. Kdy by mohl nouzový stav skončit, nechtěl odhadovat. Potrvá podle něj, „dokud se situace nevrátí do ‚normálu‘“.

Zmíněný „normál“ Hamáček spojuje s denními počty nově prokázaných případů nákazy: „Jsou to maximálně stovky, možná nízké tisíce. Do té doby budou muset platit mimořádná opatření. Pokud se podíváte na tvar křivky a modely, které máme, tak to není otázka čtrnácti dnů. Z mého pohledu nás čeká žádost o prodloužení nouzového stavu možná i několikrát,“ nastínil místopředseda vlády a předseda menší koaliční strany.

Připustil, že nouzový stav může trvat až do Vánoc. „Z mého pohledu to není otázka dnů, spíše několika týdnů i měsíců,“ podotkl.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl v nedělní Partii televize Prima, že kolem poloviny listopadu by vláda měla začít diskutovat o dalším fungování obchodů, aby mohly po splnění určitých podmínek otevřít pro předvánoční nákupy. Ministři školství Robert Plaga (za ANO) a zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dali v pátek najevo, že budou usilovat také o pozvolné otevírání škol. Hamáček televizi Prima řekl, že to bude možné, až se denní přírůstky nakažených dostanou pod tři tisíce.

„Když se potopil Titanic, komise byly dvě“

V Otázkách Václava Moravce Hamáček připustil, že vláda od jara ztratila důvěru veřejnosti. V sobotu řekl, že by podpořil vznik parlamentní vyšetřovací komise, která postup vlády prověří. Měla by podle vicepremiéra také dát doporučení pro případ třetí vlny. Pro budoucí řešení situace považuje Hamáček vyšetřovací komisi za přínosnou.

„Když se potopil Titanic, komise byly dvě – jedna britská, jedna americká. Výsledkem bylo razantní zlepšení bezpečnosti na transatlantických linkách,“ srovnal předseda ústředního krizového štábu. Dodal, že premiér Andrej Babiš (ANO) o tom, že je jeho vicepremiér připraven hlasovat pro vznik vyšetřovací komise, ví. „Nelíbilo se mu to, ale to je naše interní komunikace,“ poznamenal Hamáček.