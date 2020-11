Vláda projedná plošné testování zaměstnanců v domovech pro seniory. Pro klienty začne ve středu

„Situace je mnohonásobně horší, než to bylo v jarních měsících. Nejhorší situace v dubnu byla, že covid byl v 30 zařízeních. V současné době je to v 550 sociálních službách. Nakaženo je tři tisíce klientů sociálních služeb a přes dva tisíce zaměstnanců,“ shrnul prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

Na testování se nyní připravují v ústeckém Domově pro seniory Bukov. Aktuálně tam registrují tři nakažené klienty a dvacet zaměstnanců, což je jedna třetina personálu. „První vlnu jsme zvládli velice dobře bez nakažených klientů i zaměstnanců. Budeme muset povolat dobrovolníky, protože jinak to nezvládneme,“ nastínila situaci ředitelka domova Věra Vonková.

Plošné testování přichází pozdě, míní někteří zdravotníci

Podle epidemiologa a imunologa Jiřího Berana jsou opatření mířící na rizikové skupiny důležitá. „V současných počtech úmrtí, řekněme kolem dvou a půl tisíc, přibližně 600 lidí pochází a zemřelo z domovů důchodců,“ řekl v pořadu 168 hodin Beran.

Ten vypracoval už několik návrhů na ochranu seniorů. Aby začala s plošnými testy v domovech, vyzývá vládu od konce léta. Na ministerstvu zdravotnictví ho prý ale nikdo nevyslyšel. „Je velmi špatné, že se přichází až takto pozdě na ten neutěšený stav v domovech důchodců. Já jsem upozorňoval už delší dobu, poprvé jsem tuto informaci předal někdy na přelomu srpna a září, poté jsem ji znovu zdůrazňoval na konci září,“ uvedl Beran.

Také šéf brněnské organizace Podané ruce a bývalý zdravotní bratr v domově pro seniory Jindřich Vobořil už dříve žádal o plošné testování. Na konci května inicioval výzvu vládě, aby se připravila na druhou vlnu a zajistila seniory. „Pochopil jsem, že vláda reagovat nebude, a tak jsme už v létě přivezli pro moji organizaci testy,“ popsal Vobořil.

Testy tak používají domovy pro seniory v Brně už od září a nákazu se jim daří lépe držet pod kontrolou. „Celou řadu případů jsme zachytili úplně v samém prvopočátku ještě v bezpříznakovém presymptomatickém stavu. Tím jsme nedovolili, aby se nakazili naši křehcí choulostiví klienti,“ řekl ČT ředitel brněnského Domova pro seniory Zastávka Jiří Altman.

Vláda bude jednat o testování zaměstnanců domovů

Podle ředitelů některých domovů pro seniory ale testování klientů nestačí. „K plošnému testování klientů bych chtěla přibrat i plošné testování pro zaměstnance, protože zatím každý zaměstnanec, který měl příznaky, tak byl pozitivní. Je to opravdu těžká situace,“ zdůraznila ředitelka Domova pro seniory Bukov Věra Vonková.

Nařízení, které počítá s testováním pouze klientů domovů, kritizuje také ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové Eva Kalhousová. Podle ní by měli být testováni v první řadě zaměstnanci a teprve potom senioři. „Klienti přece nevychází a jestliže to někdo může do domova donést, tak to jsme my,“ vysvětluje Kalhousová.

Plošné testování na covid-19 u pracovníků v sociálních službách chce také ministerstvo zdravotnictví, vláda by měla věc projednat na pondělním zasedání.