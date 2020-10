Rychlé antigenní testy neodhalí podle české studie asi třetinu nakažených

Do studie se zapojilo zhruba 600 lidí, kteří v minulém týdnu přišli na odběrové místo motolské nemocnice a souhlasili se zapojením do studie. Byli to lidé ve věku od 11 do 78 let a věkový průměr testovaných byl 40 let. Aspoň jeden z příznaků covidu-19 na sobě pociťovala skoro polovina účastníků studie.

Odborníci zkoušeli dva typy antigenních testů, jejichž výsledky ověřovali spolehlivými PCR testy. U jednoho typu antigenního testu byla spolehlivost na 67 procentech a u druhého jen na 63 procentech. U jednoho z typů antigenních testů se objevily u dvou lidí i falešně pozitivní výsledky.

Jak fungují antigenní testy

Antigenní testy přinášejí výsledek rychleji než PCR testy, a to za 15 až 30 minut. Jsou také levnější než PCR testy. Při testování spolehlivějšími PCR testy trvá získání výsledků výrazně déle, podle motolské nemocnice asi čtyři hodiny.

Citlivost antigenních testů se nyní prověřuje také v Krajské nemocnici v Karviné nebo na jednom z odběrových míst zřízených v OKD. Ověření spolehlivosti se účastní také tři lokality ve Středočeském kraji, jak již dříve řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).