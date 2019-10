Nadhodnocení náhrad je nesmysl, míní Výborný. Máte peníze, ale nemáte pravdu, oponuje Fiala z SPD

Poslanec hnutí ANO Jiří Mašek úterní nález Ústavního soudu čekal. „Soud se soustředil jen na určitou část celé věci, na určitou technikálii, a to je zdanění náhrad. Ale my jsme celou dobu hovořili ne o zdanění náhrad, ale zdanění toho, co jde nad náhrady, nad výši těch oprávněných náhrad. A to je velmi velký rozdíl. A toto si myslím, že Ústavní soud neposuzoval.“

V podobném duchu hovoří Radim Fiala, místopředseda SPD. Finanční náhrady podle něj byly jednoznačně nadhodnoceny. Zemědělskou půdu prý restituční zákon nadhodnotil čtyřikrát, lesní potom třikrát. „Z našeho pohledu vyplatil stát z peněz daňových poplatníků víc, než vyplatit měl. Přiznávám, že zdaněním jsme chtěli tuto částku snížit,“ uvádí Fiala.

Takovou interpretaci odmítá předseda KDU-ČSL Marek Výborný, nadhodnocení náhrad bylo podle něj opakovaně vyvráceno a vláda ani další podporovatelé zdanění nikdy nepředložili materiály dokazující opak.

Výborný připomíná, že zdanění restitucí bylo jednou z podmínek tolerance kabinetu premiéra Andreje Babiše ze strany KSČM. „Byla to hanebnost, tečka,“ dodává a kvituje, že Ústavní soud zafungoval jako pojistka právního státu.