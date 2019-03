Za protektorátu jsme měli dožívajícího prezidenta v Lánech, jiného v Londýně a trojici říšských (skoro)protektorů

Protektorátní předseda vlády Alois Eliáš patřil za první republiky mezi nejlepší důstojníky československé armády. Úlohu premiéra přijal 27. dubna 1939, pět týdnů po vyhlášení protektorátu. Když zvažoval, zda se funkce ujme, jednomu ze svých přátel řekl: „Nevezmu-li to, dostanou to lumpové, vezmu-li to, oprátka mne nemine.“ Motivace Eliáše i ostatních členů protektorátní vlády tak byla poměrně jasná: Zachránit, co se dá, a spolupracovat s okupační mocí jen po nezbytně nutnou hranici.