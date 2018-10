Zrada, nebo jasnozřivost? V době hledání viníka Edvard Beneš abdikoval a odletěl do Anglie

„Koruna stromu naší vlasti je osekána, ale kořeny národa tkví pevně v zemi. Sestupme ke kořenům, soustřeďme všechnu svou starou rodovou sílu do nich, jako jsme to ve svých dějinách učinili již několikrát, a koruna opět po čase vyrazí svými ratolestmi,“ vyzval Beneš.

Většina národa ovšem podobnou důvěru nesdílela. „Mnichov znamenal hlubokou vnitropolitickou krizi, kterou doprovázely nejprve pocity rozhořčení a zklamání, následované depresí, ale i snahou zjistit, kdo za to může,“ napsal pro Respekt právní historik Jan Kuklík.

Už 6. října z hradního stožáru zmizela prezidentská vlajka a Beneš se stáhl do své vily v Sezimově Ústí nedaleko Tábora. A 22. října pak odletěl se svou paní Hanou pravidelnou leteckou linkou do Velké Británie. V listopadu přijal funkci prezidenta pomnichovské republiky právník Emil Hácha.

Radikální pravicový vlastenec Ladislav Rašín, syn prvního československého ministra financí Aloise Rašína, sice během mnichovských dnů vyzýval prezidenta k ozbrojenému odporu, aby Československo zachránilo svou čest bez ohledu na ztráty, ale v dopise, který Benešovi píše v listopadu do exilu, volí spíše empatický tón.

Trpký posměch na Benešovu adresu vyjadřovala známá anekdota. Před Mnichovem Beneš uklidňoval národ slovy: „Mám plán pro všechny případy.“ Nebylo však jasné, o jaký plán vlastně šlo, takže se věta později sarkasticky doplňovala: „Mám plán. Je to aeroplán.“

„Netušil jsem, že i v době tak tragické pro náš národ a stát jest v našem politickém životě tak málo rytířskosti, odpovědnosti a odvahy, ale zato tak mnoho podlosti, zbabělosti a bezcharakternosti a tolik touhy na národní katastrofě vydělat,“ zlobí se Rašín. Sám se zapojil do odbojové činnosti, v roce 1939 byl zatčen gestapem, prošel řadou věznic a zemřel krátce před koncem války ve vězeňské nemocnici.

„Dnes hledá se viník. Bohužel splňuje se to, co jsem Vám předpověděl: jen Vy máte nésti zodpovědnost za všechno, co se stalo, a všichni zbabělci, kteří se schovávali za Vás a Vaši autoritu, kteří nechávali Vám rozhodnutí, aby sami nemuseli rozhodovat, nehnou ani prstem, aby Vás vzali v ochranu a přihlásili se také o svůj díl zodpovědnosti,“ stojí v Rašínově dopise.

Podle kritiků ale Edvard Beneš k bolestné proměně republiky sám zásadně přispěl nejprve svou abdikací a především svým odchodem do zahraničí. „Utekl v nejhorší možné chvíli od zodpovědnosti uložené mu ústavou a brzy dokonce odjel ze země jako soukromník,“ napsal před pěti lety pro server Aktuálně publicista Jan Urban.

Podobně ostře nakonec hodnotil roli Beneše a politické reprezentace v době mnichovské krize už citovaný Pavel Tigrid. „Dalo by se to totiž obrátit podle známého rčení, že ryba smrdí od hlavy. Co když ten nízký stav národní morálky má svůj nejpůvodnější zdroj ve vychytralé, bezpáteřní a nejednou zbabělé politice těch v čele?“

„Jestliže vycházíme z mnichovských událostí jako z těch, které nalomily mravní páteř české společnosti, pak se tu začnou hromadit otázky: byl to snad lid, odhodlaný k nerovnému zápasu, kdo ji nalomil, nebo hrstka politiků, která rozhodla o kapitulaci, aniž se s tímto lidem dohodla nebo aspoň vyslechla jeho hlas?“ ptá se dál Tigrid. „Nebylo to spíš tak, že tento lid – jemuž stačí napovědět, aby pochopil – viděl, jak se to kroutí ‚nahoře‘, a prostě se zařídil podle toho?“

Válka z exilu

Při úpravě optiky je ale dlužno dodat, že Beneš v exilu rozhodně nezahálel – podle pamětníků byl v dalších letech myšlenkou „odčinit Mnichov“ doslova posedlý. Z Ostrovů sice zprvu odcestoval do Spojených států amerických, kde přednášel na univerzitě v Chicagu, ale po okupaci Československa a vyhlášení protektorátu na jaře 1939 přesídlil zpátky do Londýna a stal se vůdčím představitelem zahraničního odboje.