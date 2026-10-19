Ničení amazonského pralesa v Brazílii kleslo na minimum za skoro čtyřicet let

Rozsah ničení amazonského pralesa v Brazílii klesl v uplynulých dvanácti měsících na minimum od začátku měření v roce 1988. Uvedl to brazilský ústav INPE, který tyto údaje celou dobu shromažďuje. Meziročně plocha zničeného amazonského pralesa v Brazílii klesla o 42 procent.
INPE kvůli meteorologickým podmínkám monitoruje roční období od srpna do července. Podle údajů ústavu zničená plocha pralesa v období od srpna 2025 do letošního července činila 3335 kilometrů čtverečních, což zhruba odpovídá velikosti Karlovarského kraje.
Podle INPE, který zpracovává údaje na základě pozorování z vesmíru, kleslo i ničení dalšího významného brazilského biomu Cerrado. Zničená plocha obsáhla od loňského srpna do letošního července 5517 kilometrů čtverečních, což bylo meziročně o 24 procent méně. Byl to také nejnižší roční údaj od začátku pozorování v roce 2001.
Politický souboj o prales
Větší ochranu amazonského pralesa sliboval před svým zvolením v roce 2022 brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Lula za tímto účelem například obnovil opatření proti nelegálnímu odlesňování, která zrušil jeho předchůdce Jair Bolsonaro. Ten byl zastáncem většího hospodářského využití pralesa, což právě často vede k odlesňování kvůli zemědělství a chovu dobytka.
V letošních prezidentských volbách Lula znovu kandiduje. Do druhého kola postoupil i Bolsonarův syn Flávio. V letošní předvolební kampani však byla otázka zachování amazonského pralesa méně patrná než před čtyřmi lety. Podle posledních průzkumů si před hlasováním v neděli 25. října drží mírný náskok Bolsonaro.