V mrakodrapu na Manhattanu se ohnuly nosné sloupy, dělníci budovu stabilizovali

Sedmatřicetipatrová budova v Midtownu na Manhattanu byla evakuována poté, co se prohnuly nosné sloupy. Velitel newyorských hasičů uvedl, že panovaly obavy z možného lokálního zřícení, ale budova je postavena tak, že úplné zřícení je nemožné. Dělníkům se po několika hodinách povedlo instalací dočasného vyztužení rozestavěnou budovu stabilizovat. V následujících dnech se chystají další stabilizační práce.
Hlášení o problému se stabilitou budovy, která prochází rekonstrukcí a přeměnou z kancelářských prostor na byty, hasiči dostali v úterý kolem 8:00 (14:00 SELČ). Dělníci na místě a lidé v okolních budovách, včetně školy či izraelského konzulátu, byli narychlo evakuováni. Starosta města Zohran Mamdani pak řekl, že budova je nestabilní, a situaci označil za velmi vážnou.
Z ulice byl velkým oknem v 21. patře vidět silně ohnutý nosný sloup. Hasičský sbor na facebooku zveřejnil jeho fotografie a uvedl, že objevil také několik prasklin a prohnuté podlahy. Na otázku, zda existují obavy ze zřícení budovy, šéf newyorských hasičů John Esposito odpověděl, že vzhledem k tomu, jak je budova postavena, by nešlo o celkové zřícení, ale spíš by se zřítila jen část budovy.
Představitelé města při kontrole jednotlivých pater nezjistili další pohyb poškozených sloupů a povolili dělníkům pracujícím na stavbě zahájit neodkladné práce s cílem budovu stabilizovat. Večer bylo vidět, jak dělníci uvnitř výškové budovy postavené ze skla a oceli zpevňují poškozená místa. Očekává se, že stabilizační práce budou pokračovat i v následujících dnech, což bude mít dopad na rušnou část Manhattanu poblíž slavného nádraží Grand Central, dopravního uzlu pro lidi dojíždějící do práce, místní obyvatele i turisty.
Největší přestavba svého druhu
V budově na adrese 235 East 42nd Street má rekonstrukcí vzniknout více než 1600 bytů. Přestavba by měla být největší svého druhu v historii New Yorku, uvádí architektonická firma Gensler, která za projektem stojí. New York podle městských záznamů vyměřil projektu několikrát pokutu za porušení bezpečnostních předpisů. Ze stavby například padalo sklo a kovové části. Při jednom incidentu rovněž spadl dělník ze žebříku.
Budova, která se nachází na East 42nd Street, je bývalým sídlem společnosti Pfizer a v současné době se přestavuje na byty.