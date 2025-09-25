Ukrajinské letectvo oznámilo, že zničilo ruský stíhací bombardér Su-34, který útočil klouzavými bombami na Záporoží. Kyjev zveřejnil video z operace speciální jednotky, jež zničila při středečním náletu několik ruských transportních letadel a radarů na okupovaném Krymu. Moskva v noci opět udeřila na sousední zemi pomocí dronů.
Ukrajina sestřelila Rusům bombardér a ničila radary na Krymu
Co se stalo s posádkou sestřelené ruské stíhačky, Kyjev nesdělil. Podle portálu Oryx, který shromažďuje údaje o zdokumentovaných ztrátách bojové techniky během války, přišlo ruské letectvo dosud o 32 zničených a pět poškozených Su-34 a jeden modernizovaný Su-34M, který nejspíš omylem sestřelila ruská protivzdušná obrana.
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR ve čtvrtek zveřejnila záběry, které podle ní dokumentují zničení dvou ruských transportních letounů An-26 a pobřežního radaru na okupovaném Krymu ukrajinskými drony. Tyto ztráty byly podle HUR zahrnuty do středeční svodky ukrajinského generálního štábu.
Kyjev útočil i přímo na území Ruské federace. V důsledku dopadu ukrajinského dronu vypukl požár v jednom z velkých podniků v Krasnodarském kraji na jihozápadě země, oznámil krizový štáb tohoto regionu. Nálet se podle něj obešel bez mrtvých a raněných.
Podle serveru Ukrajinska pravda bezpilotní letouny zaútočily na chemický závod v Bělořečenském okrese a požár, který byl rychle uhašen, si vyžádal evakuaci personálu a uzavření okolních silnic. „V noci z 24. na 25. září dopadly trosky dronu v oblasti jedné z velkých společností ve městě. Asi 140 lidí – zaměstnanců společnosti – bylo evakuováno do krytu,“ uvedlo tamní operační velitelství.
Ruská protivzdušná obrana během noci zničila 55 ukrajinských dronů, mimo jiné nad Krymem a Krasnodarským krajem, tvrdí ruské ministerstvo obrany, podobná tvrzení však nelze nezávisle ověřit.
Ukrajinská infrastruktura jako terč
Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 176 dronů, z nichž se 153 podařilo zneškodnit, informovalo ukrajinské letectvo. Připustilo, že zaznamenalo třináct zásahů na osmi místech země, a varovalo, že nálet dosud pokračuje. Nejméně jeden člověk byl zabit ve vsi Prykolotne u Kupjanska na severovýchodě Ukrajiny, oznámili záchranáři.
Ruské bezpilotní stroje při rozsáhlém náletu poškodily objekty kritické infrastruktury ve Vinnycké oblasti, část oblastního města Vinnycja byla načas odpojena od elektřiny a železnice dočasně přerušila provoz, uvedla Natalja Zabolotná z oblastní správy. Dodávky elektřiny i provoz vlaků jsou již obnoveny. Nálet se podle ní obešel bez obětí.
Na infrastrukturu mířily ruské drony i v Kirovohradské oblasti. Drony podle náčelníka oblastní správy Andrije Rajkovyče poškodily několik obytných domů a připravily o elektřinu tři obce. Útok si nevyžádal oběti. Problémy s dodávkami elektřiny a vody způsobil nálet dronů také ve městě Nižyn v Černihivské oblasti, informoval server RBK-Ukrajina.
