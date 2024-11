„Nešťastné,“ hodnotí Fiala rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu o zatykačích

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) považuje rozhodnutí ICC za nešťastné. „Zločiny, ze kterých ICC viní izraelského premiéra a bývalého ministra obrany, by měly být podloženy důkazy. A to zvláště s ohledem na to, že víme, jakým způsobem s vlastním obyvatelstvem zachází hnutí Hamás, které z něj dělá živé štíty a humanitární pomoc zneužívá pro své teroristické cíle,“ zdůraznila Černochová.

Lidovecký poslanec a předseda meziparlamentní skupiny ČR-Izrael Jan Bartošek na sociální síti X označil rozhodnutí ICC za neuvěřitelný právní akt, protože se týká demokraticky zvoleného premiéra suverénní země. „ICC tak přispěl k celkové atmosféře nejistoty současného světového uspořádání,“ hodnotil Bartošek.