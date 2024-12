Syrským povstalcům pomáhala Ukrajina, tvrdí blízkovýchodní expert

před 46 m minutami | Zdroj: The Washington Post

Syrští povstalci, kteří se dostali k moci v Damašku, obdrželi podle zdrojů obeznámených s ukrajinskými vojenskými aktivitami v zahraničí bezpilotní letouny a další podporu od ukrajinských zpravodajských agentů, kteří se tak snažili podkopat Rusko a jeho syrské spojence, reportoval list The Washington Post (WP).

Ukrajinská rozvědka vyslala před čtyřmi až pěti týdny do sídla povstalců v syrském Idlibu asi dvacet zkušených operátorů bezpilotních letounů a asi 150 těchto strojů, aby pomohli přední povstalecké skupině Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která v tomto místě sídlí, uvedli podle bývalého blízkovýchodního zpravodaje Davida Ignatiuse dobře informované zdroje. Novinář to napsal pro The Washington Post.

Zároveň ale upozorňuje, že podle západních zpravodajských zdrojů pomoc z Kyjeva sehrála při svržení režimu Bašára Asada jen malou roli. Dodává ale, že byla pozoruhodná jako součást širšího ukrajinského úsilí o skrytý úder na ruské operace na Blízkém východě, v Africe a uvnitř samotného Ruska.