Asad je v bezpečí, tvrdí Rusko. USA kladou islamistům podmínky

Syrský vládce Bašár Asad byl „velmi bezpečným způsobem“ převezen do Ruska. V rozhovoru pro NBC News to uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Kreml už dříve oznámil, že se rozhodl Asadovi poskytnout azyl. Moci nad Sýrií se ujímá opozice v čele se skupinou Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Washington dal najevo, že novou vládu v Damašku podpoří, pokud odmítne terorismus, zničí zásoby chemických zbraní a bude chránit práva menšin a žen.

K osudu Asada řekl Rjabkov, že „je v bezpečí a ukazuje to, že Rusko v takové mimořádné situaci jedná tak, jak je třeba“. Dodal, že nebude upřesňovat, „co se stalo a jak to bylo vyřešeno“. O víkendu se v médiích objevily nepotvrzené zprávy o pádu letadla, na jehož palubě mohl být i Asad.

Koncem letošního listopadu povstalci pod vedením islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS), které bývalo odnoží syrské organizace teroristického hnutí al-Káida, zahájili na severozápadě země bleskovou ofenzivu, která o uplynulém víkendu vyústila v pád Asadova režimu.

Hlavní město Damašek a velká část země jsou v euforii z pádu režimu. Lidé teď po věznicích, márnicích a mučírnách hledají své blízké.

Stovky lidí se vracejí do vlasti. „Je to třináct let a asi sedm měsíců, co jsem naposledy byl v Sýrii. Rozhodl jsem se jet teď, protože režim padl a věci se změnily. Můžeme volně do naší země, aniž by nás někdo pronásledoval, a vidět naši rodinu a blízké,“ uvedl syrský uprchlík Wassim al-Aloul.