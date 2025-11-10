Soud propustil Sarkozyho z vězení


10. 11. 2025

Pařížský soud v pondělí odpoledne souhlasil s propuštěním Nicolase Sarkozyho z vězení, kde někdejší francouzský prezident čeká na odvolací proces v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye, informovala stanice BFM TV a také tiskové agentury. Sarkozy věznici, kde je od 21. října, opustí ještě během pondělí. Propuštění bude spojeno se soudním dohledem.

Součástí podmínek Sarkozyho prozatímního propuštění bude zákaz opustit území Francie. Bývalá hlava státu rovněž nesmí kontaktovat žádné představitele ministerstva spravedlnosti.

S propuštěním souhlasila i prokuratura. „Neexistuje nebezpečí, že by Sarkozy mohl uprchnout, dále nemůže ovlivňovat svědky a je téměř vyloučené, že by se nějakým způsobem snažil upravit důkazy,“ vysvětlil zpravodaj České televize ve Francii Jan Šmíd, podle něhož v exprezidentův prospěch mluví i vysoký věk. Sarkozymu už totiž bylo sedmdesát let.

Sarkozy nastoupil do pařížské věznice La Santé 21. října. Šmíd připomněl, že se jedná o unikátní zařízení, protože jen málo věznic se nachází uprostřed města. Upozornil také, že určitou roli v Sarkozyho propuštění sehrály i podmínky, jimž ve vězení čelil. „Měl k dispozici ochranku. Po obou stranách jeho cely byli osobní strážci. Ale na druhou stranu podmínky pro něj nebyly jednoduché, protože spoluvězni na něj křičeli během noci,“ popsal Šmíd, podle něhož Sarkozy nemohl spát.

Zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd o propuštění Nicolase Sarkozyho z vězení
Zdroj: ČT24

„Ale i během dne to je obtížné, jak popisuje řada vězňů, kteří byli v tomto vězení, protože třeba jeho cela nebyla daleko od dvora, kde hráli vězni fotbal, kopali míčem do zdi a otřásala se celá věznice,“ přiblížil Šmíd, podle něhož exprezident dostal i spoustu podpory a nechal se slyšet, že o své zkušenosti napíše knihu.

Podle Šmída je velmi těžké předvídat, jak může dopadnout odvolací proces. „Proces je otevřený v tom smyslu, že by trest mohl být snížen, mohl by být modifikován. Ale samozřejmě není vyloučeno, že podstatná část trestu zůstane zachována,“ sdělil Šmíd s tím, že situaci nelze interpretovat tak, že propuštění Sarkozyho znamená, že mu bude prominut zbytek trestu.

„Je třeba zdůraznit, že se čeká reforma tohoto systému, protože řada politiků poukazuje na to, že v momentě, kdy se odsouzení odvolají, tak by měla být ctěna presumpce neviny a neměli by jít do vězení. Je to případ Sarkozyho, ale osmdesát, pětaosmdesát procent těch, kteří mají podobnou výši trestu, tak v současné době jdou do vězení,“ vysvětlil dále Šmíd.

Sarkozy by si mohl odpykat trest v proslulém vězení, v němž seděl i Šakal
Věznice La Santé (květen 2020)

Sarkozy podle obžaloby získával peníze na kampaň z Libyie

Sarkozy podle obžaloby v roce 2005, kdy zastával post ministra vnitra, uzavřel dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu tak podle soudu získal pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 od libyjského režimu miliony dolarů. Soud to vyhodnotil jako zločinné spiknutí a v září uložil Sarkozymu pětiletý trest vězení.

Předsedkyně soudu Nathalie Gavarinová tehdy při vynášení rozsudku nařídila Sarkozyho uvěznění i v případě odvolání. V bezprecedentním rozsudku prvoinstanční totiž rozhodl, že Sarkozy nastoupí do vězení, aniž by čekal na projednání svého odvolání, a to z důvodu „závažnosti trestného činu a jeho vlivu na veřejný pořádek“.

Sarkozy se proti zářijovému verdiktu odvolal, takže je nadále vnímán jako nevinný, neboť rozsudek stále není pravomocný. Pařížský soud v pondělí rozhodoval o tom, zda existují důvody, aby exprezident na odvolací proces čekal ve vězení.

Sarkozy nastoupil do vězení, vzápětí se odvolal
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy

