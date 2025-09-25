Pařížský trestní soud shledal bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho vinným ze spiknutí za účelem spáchání trestného činu, informuje agentura Reuters. Jedná se o případ související s poskytnutím nelegálního financování Sarkozyho kampaně v roce 2007 v řádu milionů eur od režimu tehdejšího libyjského vůdce Muammara Kaddáfího.
Sarkozy je dle soudu vinen ze zločinného spiknutí
Sarkozy dle prokurátorů uzavřel v roce 2005, kdy zastával funkci ministra vnitra, dohodu s Kaddáfím, aby získal finance na kampaň výměnou za podporu tehdy izolované libyjské vlády na mezinárodní scéně, napsala Reuters.
Všech dalších obvinění byl francouzský exprezident zproštěn.
Podrobnosti připravujeme.