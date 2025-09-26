Pařížský soud shledal bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho vinným z podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování kampaně penězi z Libye. Nyní ale vyvstává otázka, ve které věznici si bude odpykávat trest, napsala agentura Reuters.
Sarkozy by si mohl odpykat trest v proslulém vězení, v němž seděl i Šakal
Francouzské úřady se k tomu zatím nevyjádřily, ale lidé obeznámení s tamním soudním systémem tvrdí, že pravděpodobným místem jeho uvěznění by mohla být historická pařížská věznice La Santé, ve které si část svých doživotních trestů odpykával venezuelský terorista Ilyich Ramírez Sánchez, známý též pod přezdívkami Šakal nebo Carlos. A pobyt za zdmi této věznice absolvoval také bývalý panamský diktátor Manuel Noriega.
„Je to věznice, která se nejlépe hodí pro osobu s jeho profilem,“ řekl Reuters zástupce odborového svazu vězeňských dozorců Wilfried Fonck. Uvedl, že La Santé má křídlo pro „zranitelné osoby“ – takzvané VIP prostory, kde byli v minulosti vězněni významní politici – včetně Sarkozyho bývalého poradce Clauda Guéanta.
Vězni ve VIP křídle jsou drženi v samostatných celách, na rozdíl od obvyklých třílůžkových, a z bezpečnostních důvodů jsou odděleni také při venkovních aktivitách. Vyjma toho však podmínky nejsou o nic lepší než jinde v káznici, kde jsou cely obvykle velké devět až dvanáct metrů čtverečních, upřesnil Fonck.
Vlastní sprchy i přístup k televizi
Julien Fischmeister z francouzské sekce Mezinárodní vězeňské observatoře připomněl, že věznice La Santé byla nedávno zrekonstruována, a proto má lepší podmínky než mnoho jiných nápravných zařízení. Od renovace mají podle něj všechny cely vlastní sprchy. Sarkozy by měl také přístup k televizi, ale za tuto výsadu by musel platit čtrnáct eur (asi 340 korun) měsíčně. V cele je také pevná telefonní linka.
Fischmeister doplnil, že Sarkozy bude dostávat jídlo ve věznici, ale nápravné zařízení také umožňuje trestancům kupovat si suroviny, aby si mohli připravovat vlastní jídlo v celách. „Vězení nikomu nepřejeme, ale dokážeme ocenit, že tentokrát se jedná o osobnost zastupující společenskou vrstvu, která se vězení obvykle vyhýbá,“ dodal Fischmeister.
Vězení může být pro Sarkozyho znepokojivým zážitkem, dodala agentura Reuters, která v této souvislosti zmínila, že v době výkonu prezidentské funkce byl Sarkozy známý tvrdým postojem k trestné činnosti. Mladé bouřící se obyvatele z předměstí svého času označil za „odpad“ a vyhrožoval, že je „vyčistí“ pomocí vysokotlakých vodních hadic.
Stejně jako mnoho věznic ve Francii je i La Santé přeplněná. Podle údajů tamního ministerstva spravedlnosti byl v srpnu v zařízení určeném pro 657 vězňů zadržován téměř dvojnásobný počet odsouzených.