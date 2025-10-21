Sarkozy nastoupil do vězení

Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy se dostavil do pařížské věznice La Santé, aby si odpykal pětiletý trest odnětí svobody. Krátce předtím zveřejnil na síti X vyjádření, ve kterém zopakoval, že je nevinný. Sarkozy byl odsouzen kvůli podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Na záběrech televizních stanic bylo vidět, jak auto s exprezidentem vjelo do vězeňského areálu.
Předtím, než se vydal na cestu do jediné pařížské věznice, se před domem bývalého prezidenta v luxusní pařížské čtvrti shromáždila zhruba stovka jeho stoupenců, aby mu vyjádřila podporu. Sarkozy je pozdravil v doprovodu své manželky Carly Bruniové, zatímco lidé volali „Nicolas, Nicolas“, provolávali „Osvoboďte Nicolase“ a zpívali francouzskou hymnu.
Exprezidenta doprovázeli také synové Louis, Jean a Pierre a dcera Giulia.
„Jsem nevinný,“ vzkázal Sarkozy
Sarkozy na síti X poděkoval Francouzům a Francouzkám za podporu a vzkázal jim, že „dnes ráno není uvězněn bývalý prezident republiky, ale nevinný člověk“.
Při příjezdu exprezidenta k vězeňskému areálu křičeli podle agentury AFP vězni z cel „Vítej Sarkozy“ a „Je tu Sarkozy“.
Dosud není jasné, jak dlouho Sarkozy za mřížemi zůstane. Po nástupu do věznice může požádat o domácí vězení.
Sarkozy má být podle AFP v La Santé umístěn do oddělené části zařízení, v takzvaném křídle pro „zranitelné osoby“, patrně v režimu izolace, který má zajistit jeho ochranu a mimo jiné vyloučit kontakt s jinými vězni.