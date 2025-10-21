Sarkozy nastoupil do vězení


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy se dostavil do pařížské věznice La Santé, aby si odpykal pětiletý trest odnětí svobody. Krátce předtím zveřejnil na síti X vyjádření, ve kterém zopakoval, že je nevinný. Sarkozy byl odsouzen kvůli podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Na záběrech televizních stanic bylo vidět, jak auto s exprezidentem vjelo do vězeňského areálu.

Předtím, než se vydal na cestu do jediné pařížské věznice, se před domem bývalého prezidenta v luxusní pařížské čtvrti shromáždila zhruba stovka jeho stoupenců, aby mu vyjádřila podporu. Sarkozy je pozdravil v doprovodu své manželky Carly Bruniové, zatímco lidé volali „Nicolas, Nicolas“, provolávali „Osvoboďte Nicolase“ a zpívali francouzskou hymnu.

Exprezidenta doprovázeli také synové Louis, Jean a Pierre a dcera Giulia.

„Jsem nevinný,“ vzkázal Sarkozy

Sarkozy na síti X poděkoval Francouzům a Francouzkám za podporu a vzkázal jim, že „dnes ráno není uvězněn bývalý prezident republiky, ale nevinný člověk“.

Při příjezdu exprezidenta k vězeňskému areálu křičeli podle agentury AFP vězni z cel „Vítej Sarkozy“ a „Je tu Sarkozy“.

Dosud není jasné, jak dlouho Sarkozy za mřížemi zůstane. Po nástupu do věznice může požádat o domácí vězení.

Sarkozy má být podle AFP v La Santé umístěn do oddělené části zařízení, v takzvaném křídle pro „zranitelné osoby“, patrně v režimu izolace, který má zajistit jeho ochranu a mimo jiné vyloučit kontakt s jinými vězni.

Sarkozy by si mohl odpykat trest v proslulém vězení, v němž seděl i Šakal
Věznice La Santé (květen 2020)

Výběr redakce

Sarkozy nastoupil do vězení

Sarkozy nastoupil do vězení

před 20 mminutami
Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN

Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN

08:24Aktualizovánopřed 32 mminutami
ANO, SPD a Motoristé pokračují v jednání o programu vlády

ANO, SPD a Motoristé pokračují v jednání o programu vlády

08:47Aktualizovánopřed 34 mminutami
Zástupci vznikající koalice si rozdělí vedení deseti sněmovních výborů

Zástupci vznikající koalice si rozdělí vedení deseti sněmovních výborů

před 44 mminutami
Německý historik díky AI zjistil, kdo byl vrah na fotce z holocaustu

Německý historik díky AI zjistil, kdo byl vrah na fotce z holocaustu

před 45 mminutami
Atentátník na Fica dostal 21 let

Atentátník na Fica dostal 21 let

03:48Aktualizovánopřed 57 mminutami
Rusko nemá zájem ukončit válku. Americká pomoc Ukrajině je klíčová, zaznělo v debatě o bezpečnosti

Rusko nemá zájem ukončit válku. Americká pomoc Ukrajině je klíčová, zaznělo v debatě o bezpečnosti

před 1 hhodinou
První premiérkou Japonska bude Sanae Takaičiová

První premiérkou Japonska bude Sanae Takaičiová

07:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Sarkozy nastoupil do vězení

Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy se dostavil do pařížské věznice La Santé, aby si odpykal pětiletý trest odnětí svobody. Krátce předtím zveřejnil na síti X vyjádření, ve kterém zopakoval, že je nevinný. Sarkozy byl odsouzen kvůli podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Na záběrech televizních stanic bylo vidět, jak auto s exprezidentem vjelo do vězeňského areálu.
před 20 mminutami

Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o brzké setkání s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem ohledně rusko-ukrajinské války se komplikuje. Přípravná schůzka ministrů zahraničí se tento týden nejspíše neuskuteční, uvedla stanice CNN.
08:24Aktualizovánopřed 32 mminutami

Atentátník na Fica dostal 21 let

Atentátníkovi, který loni střelbou z pistole vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica (Smer), soud první instance uložil 21 let vězení. Obžalovaného důchodce Juraje C. specializovaný trestní soud uznal vinným z trestného činu teroristického útoku, jak navrhovala prokuratura. Proti rozsudku se lze odvolat k nejvyššímu soudu.
03:48Aktualizovánopřed 57 mminutami

Rusko nemá zájem ukončit válku. Americká pomoc Ukrajině je klíčová, zaznělo v debatě o bezpečnosti

Konec války na Ukrajině není v dohledu, míní předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zájem na tom dle něj nemá ani Rusko. Připomněl, že při snaze o pomoc Kyjevu z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa přijde telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem, který věc obrátí. „Vidím to jako křeč Donalda Trumpa,“ reagoval někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček. Trump prý spoléhá na to, že Putina přesvědčí. Petříček však podotknul, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj umí s Trumpem jednat.
před 1 hhodinou

První premiérkou Japonska bude Sanae Takaičiová

Dolní komora japonského parlamentu zvolila premiérkou předsedkyni vládní Liberálnědemokratické strany (LDP) Sanae Takaičiovou. Půjde o první ženu na premiérském postu v japonských dějinách, informovala agentura Reuters. Čtyřiašedesátiletá Takaičiová vystřídá Šigerua Išibu, který odstoupil v září po volebních porážkách.
07:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Shutdown americké vlády komplikuje v zemi leteckou dopravu

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) oznámil, že pokračují problémy s personálním obsazením letového provozu. Způsobuje to zpoždění letů na letištích v Dallasu, Chicagu, Atlantě a Newarku. Podle úřadu za tím stojí shutdown americké vlády trvající již devatenáct dní.
04:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Mír mezi Arménií a Ázerbájdžánem může zhatit podmínka, která v dohodě ani není

Když lídři Arménie a Ázerbájdžánu přijali v srpnu v Bílém domě text vzájemné mírové dohody, americký prezident Donald Trump to prezentoval jako konec několik desetiletí trvajícího konfliktu obou zemí. Ze strany Jerevanu a Baku šlo ale pouze o předběžný souhlas – a k formálnímu uzavření dohody jen tak nedojde. Hlavní důvodem je podmínka, která v textu ani není a která by mohla celý mírový proces zhatit.
před 4 hhodinami

Trump může poslat Národní gardu do Portlandu, rozhodl odvolací soud

Americký prezident Donald Trump může poslat Národní gardu do Portlandu. Rozhodl o tom odvolací soud v San Franciscu. Agentura Reuters, která o verdiktu informovala, jej vnímá jako „důležité právní vítězství“ pro republikánského prezidenta, jenž vojenské jednotky vysílá do rostoucího počtu demokraty vedených měst.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...